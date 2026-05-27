Starmer et Tusk signent un traité de sécurité face au "défi" de la Russie

Keir Starmer (D) et Donald Tusk (G) à Uxbridge, dans la banlieue de Londres, le 27 mai 2026 ( POOL / Jack Taylor )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a signé mercredi avec son homologue polonais Donald Tusk un traité renforçant la coopération entre les deux pays en matière de sécurité et de défense, pour faire face au "défi" posé par la Russie.

Ce traité a été signé un an après un traité d'amitié et de coopération renforcée entre la Pologne et la France.

"Il n'y a pas de défi plus grand pour nos deux pays que celui posé par l'agression russe, et nous constatons que cela ne se limite pas à l'Ukraine elle-même, mais que cela a des répercussions au-delà de ses frontières, sur nos propres pays", a déclaré Keir Starmer.

Les deux dirigeants se sont retrouvés sur la base de la Royal Air Force de Northolt (ouest de Londres), avant de se rendre à un bunker-musée datant de la Seconde guerre mondiale.

Le Royaume-Uni a signé des traités similaires avec la France et l'Allemagne, témoin de sa volonté de se rapprocher de ses partenaires européens.

S'exprimant via un interprète, Donald Tusk a souligné les "valeurs partagées" des deux pays.

"Certains diront peut-être que ces valeurs sont dépassées et obsolètes, mais elles sont importantes pour nous et pour nos nations: l'Etat de droit, la démocratie, les droits de l'homme, et le sens de la solidarité", a-t-il dit.

Avant d'arriver à Londres, le dirigeant polonais avait évoqué "un moment historique". Selon lui, "les deux parties insistent" dans ce traité sur le fait "que la Russie est une menace stratégique, y compris à long terme, pour la Pologne, le Royaume-Uni et l'Otan".

exercices communs

La Pologne et le Royaume-Uni prennent aussi "très au sérieux les déclarations (...) selon lesquelles les Etats-Unis, d'une manière ou d'une autre, réduiront leur présence en Europe", avait-il ajouté.

Le traité prévoit notamment des exercices communs et des échanges d'informations, selon Varsovie. Il doit permettre de renforcer la coopération dans l'armement, la cybersécurité, et la lutte contre la criminalité organisée, selon Londres.

La Pologne, membre de l'Union européenne et de l'Otan, partage sa frontière orientale avec la Russie, le Bélarus, et aussi l'Ukraine, en guerre et partiellement envahie par la Russie depuis début 2022.

Le traité signé entre la Pologne et la France en 2025 prévoit notamment une clause de défense et d'assistance mutuelle. Un autre traité est en cours de préparation avec l'Allemagne.

La cheffe de l’agence britannique de cyber-renseignement GCHQ, Anne Keast-Butler, souligne elle aussi la menace venue de Russie dans un discours diffusé partiellement à l'avance.

Moscou "s'en prend sans relâche aux infrastructures critiques, aux processus démocratiques, aux chaînes d'approvisionnement", et "la marge de manœuvre dont disposent le Royaume-Uni et ses alliés pour garder une longueur d'avance se réduit", avertit-elle.

Pays le plus peuplé du flanc est de l'Otan, la Pologne est le membre de l'alliance qui consacre le plus de dépenses à sa défense en termes relatifs, avec plus de 4,8% de son produit intérieur brut cette année.

Début mai, Varsovie a aussi signé un accord de prêt avec la Commission européenne pour financer la modernisation de son armée et de son industrie de l'armement, au titre duquel elle recevra près de 44 milliards d'euros.