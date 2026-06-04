IEVA Group - L’Atelier du Sourcil s’impose pour la 3ème année consécutive comme l’enseigne bien-être préférée des Français·es

N°1 de la Beauté du Regard, L’Atelier du Sourcil confirme sa position de référence en matière de satisfaction client. Pour la troisième année consécutive, l’enseigne de IEVA group remporte le Prix Meilleure Satisfaction Client Retail dans la catégorie bien-être, décerné par WizVille, plateforme indépendante de référence en gestion des avis clients.



IEVA Group, groupe français de Beauty Tech, coté sur Euronext Growth (FR0014015ND9, ALIEV), est le n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés. Le Groupe développe un écosystème intégré de marques, expériences, et services de beauté et de bien-être sur mesure, activés par l’intelligence artificielle, la technologie et la data – portés par le storytelling, le contenu et les communautés, au service d’une vision : la “Beautiful Longevity”.