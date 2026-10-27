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IEVA Group déploie IOMA Privé chez DESSANGE Paris
information fournie par Boursorama CP 27/10/2026 à 07:30

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IEVA Group déploie IOMA Privé chez DESSANGE Paris

Une semaine après le lancement de IOMA Privé, IEVA Group concrétise sa première implantation au sein de la Maison Dessange Paris, flagship de l’enseigne, marquant le démarrage opérationnel d’un nouveau canal de distribution pour sa Beauty Tech ultra-premium.

IEVA Group (Euronext Growth – FR0014015ND9, ALIEV), groupe français de Beauty Tech spécialisé dans la beauté et le bien-être personnalisés, annonce la première implantation de IOMA Privé, la nouvelle expression ultra-premium de sa marque IOMA Paris, au sein du flagship parisien DESSANGE Paris.

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