Idorsia reprend son souffle, Trigano cale

Idorsia obtient un financement de 250 millions, tandis que SoftwareOne convainc avec ses objectifs 2030. A l'inverse, Trigano et Hexagon reculent après des ajustements d'analystes, tandis que K S, Evonik et GSK sont pénalisés par des opérations susceptibles d'alourdir leur structure financière.

Actions en hausse

Idorsia ( 6%) : la biotech suisse a annoncé avoir décroché un prêt de 250 MCHF avec un taux d'intérêt fixe de 7% auprès de fonds gérés par le conseiller en investissements Pharmakon Advisors. Ces fonds serviront notamment au remboursement des dettes arrivant à échéance à court terme.

Sivers Semiconductors ( 6%) : le suédois garde le cap vers l'orbite. Après l'IA, le voilà porté par une commande de 8,2 MUSD d'All.Space pour ses puces de communication satellitaire, un contrat qui le branche un peu plus sur la défense et les réseaux multi-orbites.

Softwareone ( 5%) : le spécialiste des logiciels et technologies a présenté mardi, lors de sa journée des investisseurs de nouveaux objectifs financiers pour 2030. Le groupe suisse a mis en avant l'intégration réussie de son concurrent Crayon. Il vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires de près de 10% et une marge Ebitda supérieure à 28%

Givaudan ( 4%) : le producteur de parfums et d'arômes profite du soutien de Deutsche Bank qui est passé de conserver à acheter, avec une cible de cours relevée de 3 000 à 3 300 francs suisses.

Kongsberg Maritime ( 4%) : le norvégien remet les gaz à l'occasion de sa journée investisseurs. Son plan d'efficacité promet 600 MNOK d'économies d'ici 2027, avec une marge d'Ebitda visée au-dessus de 16% et la promesse de choyer les actionnaires entre dividendes, extras et rachats d'actions.

Mersen ( 4%) : Berenberg ne passe pas encore à l'achat, mais le relèvement est spectaculaire. l'objectif grimpe de 25 à 48 EUR, un coup de projecteur sur ce spécialiste des matériaux avancés et des solutions électriques, même si le broker reste à conserver.

Actions en baisse :

Trigano (-5%) : la société française spécialiste des véhicules de voyage souffre des révisions d'Oddo BHF. Le cabinet maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 205 à 191 EUR.

K S (-5%) : le producteur d'engrais germanique lance une offre d'obligations convertibles non assortie de sûretés et non subordonnées d'un montant de 300 MEUR. Le règlement-livraison des titres est prévu pour le 16 juin.

Evonik (-4%) : lui aussi est entraîné par une opération obligataire, le spécialiste des produits chimiques prévoit d'émettre de nouvelles obligations échangeables pour un montant nominal global d'environ 375 MEUR. Ces titres pourront ensuite être convertis par les investisseurs en actions ordinaires existantes.

Hexagon (-3%) : la société suédoise peine à progresser alors que JP Morgan maintient sa recommandation à neutre. L'objectif de cours a lui été réduit de 115 SEK à 85 SEK.

GSK (-3%) : le groupe pharmaceutique mondial a conclu un accord pour l'acquisition de Nuvalent, spécialiste de l'oncologie, pour une somme totale de 10,6 MdsUSD. L'acquisition devrait être financer par de nouvelles facilités d'emprunt, des lignes de crédits existantes et de la trésorerie disponible. Opération qui ne manquera pas d'alourdir le bilan.

Boliden (-3%) : c'est à Goldman Sachs que l'on doit la baisse de ce matin. La banque reprend le suivi du titre et recommande la vente. L'objectif de cours est fixé à 468 SEK.