ICAPE GROUP - Chiffre d’affaires de 51,5 M€ au T1 2026 : +2,2% yoy et +10,6% en organique hors change / Carnet de commandes à 78,4 MUSD, +39,2%

Yann DUIGOU, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare :

« Dans un environnement toujours tendu — forte hausse des coûts de production, pression sur la chaîne d’approvisionnement, contexte international instable — nous réalisons un bon début d’année. Au premier trimestre 2026, la croissance est au rendez-vous, portée par les volumes, sans recours à des acquisitions, malgré une base de comparaison exigeante (+17,8% au T1 20251).

Le carnet de commandes atteint un niveau record à fin avril, à 82,6 millions de dollars. C’est un signal fort : nos clients nous font confiance et s’inscrivent dans la durée à nos côtés. Cette confiance se traduit aussi dans notre indice de recommandation client, en nette progression : + 10 points en 2025.

Nous poursuivons en parallèle notre développement avec des initiatives ciblées, comme l’acquisition de l’activité de négoce de TEKUBE qui nous ouvre de nouvelles perspectives en Europe du Sud, et d’autres encore à venir dans le courant de l’année 2026.

Notre cap est clair : rester agiles, disciplinés et concentrés sur la rentabilité.

En parallèle, nous accélérons les chantiers de transformation engagés dans le Groupe, avec un objectif clair : automatiser davantage nos tâches et nos process grâce à l’intelligence artificielle. Le déploiement de notre nouvel outil de cotation automatique en est une illustration concrète. Il nous permet de proposer des cotations plus rapides et de simplifier nos process.

Dans ce contexte, nous confirmons avec confiance