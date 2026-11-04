Icape accélère à nouveau sa croissance au 3e trimestre

Icape affiche un chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 en croissance de 36,4% à 68,7 MEUR ( 34,2% en organique à change constant) en comparaison annuelle, marquant ainsi son troisième trimestre consécutif d'accélération de la croissance.

Le distributeur de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 182,0 MEUR sur les 9 premiers mois de 2026, en croissance de 20,5% ( 23,5% en organique à change constant).

"Le troisième trimestre marque une nouvelle accélération de notre croissance, dans un marché toujours tiré par la demande liée à l'IA et marqué par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement", met en avant son directeur général, Yann Duigou.

Anticipant une poursuite de ces tensions au moins jusqu'au 1er trimestre 2027, Icape poursuit ses mesures de discipline sur les coûts et d'efficacité opérationnelle, portées en partie par le déploiement de l'IA et la simplification juridique.

Icape fait aussi état d'un nouveau plus haut historique du carnet de commandes, à 136 MUSD au 30 septembre 2026 ( 136,6% sur un an et 45,3% par rapport au 30 juin 2026), puis à 152,9 MUSD au 31 octobre 2026 ( 138% sur un an).

Aussi, le groupe confirme ses objectifs pour 2026, à savoir une croissance du chiffre d'affaires annuel d'au moins 18% et un taux de marge d'EBIT autour de 6%. Il présentera ses nouveaux objectifs à moyen terme lors d'une journée investisseurs le 24 novembre.