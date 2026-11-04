Polluants éternels : 3M va verser 7,35 milliards de dollars de dédommagements

( ANP / KOEN VAN WEEL )

Le conglomérat industriel américain 3M s'est engagé à verser 7,35 milliards de dollars pour indemniser des dommages corporels liés aux "pollutants éternels" présents dans la mousse anti-incendie qu'il a fabriquée, a-t-il annoncé mardi.

Les composants chimiques, également connus sous le nom de PFAS, ont été associés à des maladies graves, dont le cancer, et sont qualifiés de "polluants éternels" parce qu'ils persistent dans l'environnement.

L'accord couvre "environ 99 %" des réclamations, selon 3M, dans le cadre d'une action intentée devant un tribunal de Caroline du Sud impliquant plus de 100.000 plaignants victimes de contamination présumée aux Etats-Unis.

"Cet accord constitue une étape importante pour 3M et réduit considérablement l'incertitude liée aux litiges", a déclaré le patron de l'entreprise, William Brown, dans un communiqué.

Cet accord fait suite à un précédent qui avait été approuvé par un tribunal américain en 2024 et prévoyait que 3M verse jusqu'à 12,5 milliards de dollars. Ces fonds devaient être alloués aux services publics de distribution d'eau pour la dépollution et les tests liés aux PFAS.

Le groupe 3M, qui avait annoncé qu'il cesserait de produire des PFAS d'ici fin 2025, indique avoir atteint cet objectif et investir dans des technologies de traitement pour les sites où il fabriquait ces produits chimiques.

Les PFAS sont des substances per- et polyfluoroalkylées très présentes dans la vie courante, notamment dans les emballages, cosmétiques ou électronique. Elles s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, l'eau des rivières, la nourriture et jusqu'au corps humain et sont très peu dégradables, d'où leur surnom de "polluants éternels".

Dans le cas de 3M, c'est la mousse à film aqueux (AFFF), utilisée par les pompiers pour éteindre les incendies, qui était particulièrement montrée du doigt.

L'accord de mardi "ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité", a néanmoins ajouté 3M, se disant prêt à se défendre en justice "si certains des termes convenus du règlement ne sont pas respectés".

3M a fait l'objet de poursuites pour pollution aux PFAS dans plusieurs pays. L'Australie a annoncé en mai des poursuites pour 1,43 milliard de dollars liées à la contamination de bases militaires attribuée aux mousses anti-incendie.

Des plaignants en Belgique réclament également environ 35 millions de dollars de dommages et intérêts pour une contamination qu'ils imputent à une usine 3M située à Zwijndrecht.