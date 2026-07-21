Icahn Enterprises s'apprête à céder la chaîne de services automobiles Pep Boys à Mavis pour 700 millions de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 3)

Icahn Enterprises IEP.O , la société de Carl Icahn, a conclu un accord pour céder la chaîne de services automobiles Pep Boys à Mavis Tire Express Services pour 700 millions de dollars en espèces, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Icahn Enterprises n'a pas pu être contactée immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d'ouverture habituelles.

La société avait racheté Pep Boys en 2016, délistant ainsi la chaîne de services automobiles, anciennement cotée à New York, dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire d’un montant d’un milliard de dollars.

L'opération devrait être annoncée mardi, selon l'article.

Elle permettra à Mavis, l’un des plus grands détaillants de pneus et de services automobiles aux États-Unis, soutenu par des fonds d’investissement privés, d’accéder au réseau de Pep Boys, qui compte près de 800 points de vente à travers les États-Unis et à Porto Rico.

Mavis, qui compte environ 3 600 magasins, prévoit d’ouvrir 120 nouveaux magasins en 2026, puis plus de 160 par an entre 2027 et 2030, selon une note de Fitch Ratings.