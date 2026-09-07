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Icade
enfonce le récent plancher des 17,7 EUR (nouveau plus bas absolu à 17,5 EUR), une semaine seulement après avoir enfoncé un autre plancher crucial, celui des 18,2 EUR (qui remontait au 8 juillet dernier).
La dernière oscillation entre 18,2 et 19,9 EUR préfigure un risque de glissade vers un nouveau plus bas absolu de 16,50 EUR.
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information fournie par Boursorama avec Media Services•07.09.2026•11:37•
La mesure devrait permettre de dégager un milliard d'euros. La taxation de l'épargne salariale "fait partie des pistes" que le gouvernement étudie pour le budget 2027 de la Sécurité sociale, a confirmé lundi 7 septembre le ministre de l'Économie et des Finances ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ...
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La production viticole en France devrait passer sous la barre des 34 millions d'hectolitres cette année, soit une baisse de 6% par rapport à 2025 et de 17% par rapport à la moyenne de la période 2021-2025, en raison notamment des canicules à répétition ...
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