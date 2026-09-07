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Icade : enfonce le récent plancher des 17,7 EUR
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 11:07
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Icade enfonce le récent plancher des 17,7 EUR (nouveau plus bas absolu à 17,5 EUR), une semaine seulement après avoir enfoncé un autre plancher crucial, celui des 18,2 EUR (qui remontait au 8 juillet dernier).

La dernière oscillation entre 18,2 et 19,9 EUR préfigure un risque de glissade vers un nouveau plus bas absolu de 16,50 EUR.

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