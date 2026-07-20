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IBM recule ; Stifel abaisse son objectif de cours en raison d'un changement dans les dépenses en IA avant la publication des résultats du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action de la société de logiciels et de conseil IBM IBM.N recule de 1,2 % à 210,20 dollars en pré-ouverture

** Stifel abaisse son objectif de cours pour IBM de 290 $ à 235 $; ce qui laisse tout de même entrevoir un potentiel de hausse de 10,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Les résultats préliminaires d’IBM pour le deuxième trimestre ont été nettement inférieurs au consensus la semaine dernière; la société a attribué cette situation à une réorientation de ses dépenses d’investissement vers les capacités de calcul liées à l’IA

** La société de courtage estime que la multiplication des cas d’utilisation de l’IA au sein des entreprises pourrait affecter les nouvelles charges de travail exécutées sur les mainframes d’IBM, qui, selon ses estimations, représentent environ 20 % du chiffre d’affaires

** La société ajoute que la visibilité limitée et un troisième trimestre traditionnellement faible pourraient peser sur le titre jusqu’à la publication des résultats du quatrième trimestre

** IBM doit publier ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet

** Sur 22 courtiers, 14 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 10 “conserver” et deux “vendre” ou inférieure; le cours cible médian est de 263,11 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé d’environ 28 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 15:46:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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