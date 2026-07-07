IBM propose de nouvelles configurations pour Z et LinuxONE

IBM annonce de nouvelles configurations pour IBM z17 et IBM LinuxONE 5, marquant la première fois que le géant des services informatiques propose des systèmes montés en rack aux côtés de systèmes en châssis unique dans l'ensemble de son portefeuille Z et LinuxONE.

"Les portefeuilles élargis IBM z17 et LinuxONE 5 offrent désormais une large gamme d'options de déploiement, conçues selon les mêmes standards de référence en matière de performance, de sécurité et d'écosystème", affirme le groupe basé à Armonk (État de New York).

De nouvelles options de montage en châssis unique et en rack offrent aux organisations des moyens supplémentaires de positionner leur infrastructure là où elle répond le mieux à leurs besoins opérationnels, contribuant ainsi à une plus grande flexibilité et à une meilleure efficacité opérationnelle.

S'appuyant sur la flexibilité de ses systèmes Z et LinuxONE, IBM annonce aussi de nouveaux logiciels et de nouvelles capacités de gestion conçus pour aider les clients à simplifier les opérations d'infrastructure, à réduire les compétences requises pour administrer la plateforme et à tirer davantage de valeur des charges de travail déjà exploitées par leur activité.

Les nouvelles configurations IBM z17 en châssis unique et en rack, IBM LinuxONE Rockhopper 5 et IBM LinuxONE 5 Express seront toutes disponibles de manière générale à compter du 12 août. IBM Infrastructure Management pour IBM Z et IBM LinuxONE sera disponible de manière générale à compter du 14 août. IBM COBOL Elevate pour z/OS sera disponible de manière générale à compter du 18 septembre.