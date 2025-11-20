IBM et Cisco prévoient des réseaux d'ordinateurs quantiques pour le début des années 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

IBM IBM.N et Cisco Systems CSCO.O ont annoncé jeudi leur intention de relier des ordinateurs quantiques sur de longues distances, dans le but de démontrer que le concept est réalisable d'ici à la fin de 2030.

Cette initiative pourrait ouvrir la voie à un internet quantique, bien que les dirigeants des deux entreprises aient averti que les réseaux nécessiteraient des technologies qui n'existent pas actuellement et devront être développées avec l'aide d'universités et de laboratoires fédéraux .

Les ordinateurs quantiques promettent de résoudre des problèmes de physique, de chimie et de sécurité informatique qui prendraient des milliers d'années aux ordinateurs actuels. Mais ils peuvent être sujets à des erreurs et la fabrication d'un ordinateur fiable est un défi qu'IBM, Google (Alphabet) et d'autres s'efforcent de relever. IBM souhaite disposer d'une machine opérationnelle d'ici 2029 .

Au début de l'année, Cisco a ouvert un laboratoire pour étudier comment connecter les machines quantiques.

Le défi commence par un problème: Les ordinateurs quantiques comme ceux d'IBM sont placés dans d'énormes réservoirs cryogéniques qui deviennent si froids que les atomes bougent à peine. Pour en extraire des informations, IBM doit trouver le moyen de transformer les informations contenues dans des "qubits" stationnaires - l'unité d'information fondamentale d' un ordinateur quantique - en ce que Jay Gambetta, directeur d'IBM Research et membre d'IBM, a déclaré à Reuters: des qubits "volants" qui se déplacent sous forme de micro-ondes.

Mais ces qubits volants devront être transformés en signaux optiques pouvant circuler entre des commutateurs Cisco sur des câbles à fibres optiques. La technologie nécessaire à cette transformation - appelée transducteur micro-ondes-optique - devra être développée avec l'aide de groupes tels que le Superconducting Quantum Materials and Systems Center, dirigé par le Fermi National Accelerator Laboratory près de Chicago, entre autres.

En cours de route, Cisco et IBM publieront également un logiciel libre permettant de relier tous les éléments entre eux.

"Nous considérons ce projet de bout en bout comme un système ... plutôt que comme deux feuilles de route distinctes", a déclaré Vijoy Pandey, vice-président principal de l'incubateur d'innovation Outshift de Cisco. "Nous résolvons le problème conjointement, ce qui offre de bien meilleures chances de faire avancer les choses dans la même direction".