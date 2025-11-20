IBM bondit après l'annonce de sa collaboration avec Cisco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions d'IBM IBM.N en hausse de 2,1 % à 79,03 $ en pré-marché

** IBM annonce son intention de collaborer avec Cisco

CSCO.O dans le domaine de l'informatique quantique distribuée en réseau

** Le partenariat vise à relier les ordinateurs quantiques en un réseau quantique d'ici le début des années 2030

** L'objectif est de rendre les ordinateurs quantiques capables de traiter d'énormes calculs pour la conception de matériaux avancés et l'optimisation à grande échelle

** IBM développera des unités de réseau quantique (QNU) pour interfacer avec des unités de traitement quantique; Cisco fournira une infrastructure de réseau quantique et des protocoles logiciels dynamiques

** La collaboration comprend le cofinancement de la recherche universitaire et de projets visant à faire progresser l'écosystème quantique

** A la dernière clôture, IBM a progressé de 31,25%, Cisco de 32,42% depuis le début de l'année