 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 009,69
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IBM bondit après l'annonce de sa collaboration avec Cisco
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions d'IBM IBM.N en hausse de 2,1 % à 79,03 $ en pré-marché

** IBM annonce son intention de collaborer avec Cisco

CSCO.O dans le domaine de l'informatique quantique distribuée en réseau

** Le partenariat vise à relier les ordinateurs quantiques en un réseau quantique d'ici le début des années 2030

** L'objectif est de rendre les ordinateurs quantiques capables de traiter d'énormes calculs pour la conception de matériaux avancés et l'optimisation à grande échelle

** IBM développera des unités de réseau quantique (QNU) pour interfacer avec des unités de traitement quantique; Cisco fournira une infrastructure de réseau quantique et des protocoles logiciels dynamiques

** La collaboration comprend le cofinancement de la recherche universitaire et de projets visant à faire progresser l'écosystème quantique

** A la dernière clôture, IBM a progressé de 31,25%, Cisco de 32,42% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
78,3900 USD NASDAQ +1,32%
IBM
288,570 USD NYSE -0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank