Iambic Therapeutics vise jusqu'à 159,4 millions de dollars au Nasdaq

Iambic Therapeutics, société de biotechnologie soutenue par Nvidia, prévoit de lever jusqu'à 159,4 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux Etats-Unis. L'entreprise compte proposer environ 9,38 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars, pour une valorisation pouvant atteindre 805,8 millions de dollars. ARK Investment Management et Duquesne Family Office ont manifesté leur intérêt pour un investissement total de 60 millions de dollars.

Fondée en 2019 sous le nom d'Entos, Iambic utilise l'intelligence artificielle pour accélérer la découverte de médicaments, notamment contre les tumeurs solides. La société dispose de plusieurs candidats-médicaments en développement et de partenariats avec des groupes pharmaceutiques comme AbbVie et Takeda. Selon Kat Liu, d'IPOX, sa valorisation dépendra surtout du potentiel clinique de ses traitements et de leurs perspectives d'autorisation réglementaire, plutôt que de sa seule technologie d'IA.

L'opération intervient dans un marché américain des introductions en Bourse fragilisé par la hausse des rendements obligataires, la volatilité financière et les inquiétudes concernant les valorisations de l'intelligence artificielle. Les biotechnologies restent néanmoins parmi les secteurs suscitant l'intérêt des investisseurs. Iambic prévoit une cotation au Nasdaq sous le symbole "IAM", avec J.P. Morgan, Jefferies, BofA Securities et Citigroup comme principaux établissements chargés de l'opération.