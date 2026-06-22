 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IA : les gagnants, les perdants ? Votre argent est en jeu !
information fournie par Boursorama 22/06/2026 à 15:23

BOURSORAMA

BOURSORAMA

L'IA, une révolution déjà en marche

Fin 2022, l'intelligence artificielle arrivait dans le quotidien des entreprises et des particuliers avec le lancement de ChatGPT. Depuis, l'IA s'est transformée en mégatendance mondiale, redéfinissant les règles du jeu économique, bousculant les modèles traditionnels et dopant les marchés financiers. Les valorisations des géants technologiques comme Nvidia, Microsoft ou Alphabet ont explosé, portées par l'engouement pour les outils génératifs, l'automatisation et l'analyse prédictive. Pourtant, derrière cette croissance fulgurante se cachent des défis majeurs : disruption des emplois, concentration du pouvoir entre les mains de quelques acteurs ou encore questions éthiques sur l'utilisation des données.

L'IA est-elle une opportunité pour tous ou une menace pour certains ? Où en sommes-nous en 2026 ? L'IA a-t-elle tenu ses promesses ? Pour les entreprises ? Pour les investisseurs ? Pour les consommateurs ? Quels sont les grands enjeux de demain à l'heure où l'IA entre dans une nouvelle phase avec des modèles plus puissants et plus rapides ? Quid de la régulation depuis que l'UE a adopté l'AI Act, la première législation au monde encadrant l'IA ? Et au niveau sociétal, comment éviter que l'IA ne creuse les inégalités ?

BoursoLive , le rendez-vous pour y voir plus clair

Pour décrypter ces enjeux et anticiper leurs impacts sur votre portefeuille, BoursoLive réunira les meilleurs experts lundi 29 et mardi 30 juin 2026 .

Organisé par BoursoBank, BoursoLive est un événement digital, gratuit et ouvert à tous, qui s'est imposé, en cinq ans, comme LE rendez-vous incontournable des investisseurs. Depuis 2024, Euronext, la première place boursière européenne, est partenaire de l'événement.

Au programme de cette 6e édition :
-    une série de webconférences et tables rondes exceptionnelles,
-    des analyses exclusives de dirigeants de sociétés cotées et de professionnels de la finance,
-    des débats sur les opportunités d'investissement et les risques à surveiller.

Ne manquez pas cette opportunité de :
•    Comprendre les tendances qui façonneront l'économie de demain,
•    Anticiper les impacts sur vos investissements,
•    Poser vos questions à des experts du secteur.

Découvrez le programme complet et inscrivez-vous sur le site de l'événement !

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Capint, le char de transition de KNDS présenté au salon de défense Eurosatory à Villepinte, près de Paris, le 15 juin 2026 ( AFP / Guillaume BAPTISTE )
    Chars: accord franco-allemand sur KNDS ouvrant la voie à la cotation
    information fournie par AFP 22.06.2026 14:32 

    Paris et Berlin ont conclu lundi un accord sur la stratégie et la gouvernance "paritaire" du groupe franco-allemand KNDS, au coeur du projet de char du futur MGCS, ouvrant la voie à sa prochaine introduction en Bourse. Après le naufrage du Scaf, programme emblématique ... Lire la suite

  • USA-Iran : des marchés obligataires toujours inquiets ?
    USA-Iran : des marchés obligataires toujours inquiets ?
    information fournie par Ecorama 22.06.2026 14:10 

    Alors que les marchés boursiers ont salué le protocole de paix entre les États-Unis et l’Iran, les marchés obligataires sont restés beaucoup plus réservés. Malgré la détente observée sur les prix du pétrole et la perspective d’une réouverture du détroit d’Ormuz, ... Lire la suite

  • IA en Bourse : à quand la fin de l’emballement ?
    IA en Bourse : à quand la fin de l’emballement ?
    information fournie par Ecorama 22.06.2026 14:00 

    Les marchés financiers continuent d’absorber sans difficulté les levées de fonds massives liées à l’intelligence artificielle et aux grandes valeurs technologiques. Après le succès de l’introduction en Bourse de SpaceX et de nouvelles opérations majeures sur les ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.06.2026 13:33 

    (Actualisé avec contrats à terme, secteur des semi-conducteurs et confirmation du rachat de Apogee Therapeutics par Abbvie) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,56 -3,31%
CAC 40
8 388,65 -0,39%
Pétrole Brent
77,73 -3,30%
SOITEC
131,5 +10,97%
SOCIETE GENERALE
78,91 +1,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank