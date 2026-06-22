IA : les gagnants, les perdants ? Votre argent est en jeu !

BOURSORAMA

L'IA, une révolution déjà en marche

Fin 2022, l'intelligence artificielle arrivait dans le quotidien des entreprises et des particuliers avec le lancement de ChatGPT. Depuis, l'IA s'est transformée en mégatendance mondiale, redéfinissant les règles du jeu économique, bousculant les modèles traditionnels et dopant les marchés financiers. Les valorisations des géants technologiques comme Nvidia, Microsoft ou Alphabet ont explosé, portées par l'engouement pour les outils génératifs, l'automatisation et l'analyse prédictive. Pourtant, derrière cette croissance fulgurante se cachent des défis majeurs : disruption des emplois, concentration du pouvoir entre les mains de quelques acteurs ou encore questions éthiques sur l'utilisation des données.

L'IA est-elle une opportunité pour tous ou une menace pour certains ? Où en sommes-nous en 2026 ? L'IA a-t-elle tenu ses promesses ? Pour les entreprises ? Pour les investisseurs ? Pour les consommateurs ? Quels sont les grands enjeux de demain à l'heure où l'IA entre dans une nouvelle phase avec des modèles plus puissants et plus rapides ? Quid de la régulation depuis que l'UE a adopté l'AI Act, la première législation au monde encadrant l'IA ? Et au niveau sociétal, comment éviter que l'IA ne creuse les inégalités ?

BoursoLive , le rendez-vous pour y voir plus clair

Pour décrypter ces enjeux et anticiper leurs impacts sur votre portefeuille, BoursoLive réunira les meilleurs experts lundi 29 et mardi 30 juin 2026 .

Organisé par BoursoBank, BoursoLive est un événement digital, gratuit et ouvert à tous, qui s'est imposé, en cinq ans, comme LE rendez-vous incontournable des investisseurs. Depuis 2024, Euronext, la première place boursière européenne, est partenaire de l'événement.

Au programme de cette 6e édition :

- une série de webconférences et tables rondes exceptionnelles,

- des analyses exclusives de dirigeants de sociétés cotées et de professionnels de la finance,

- des débats sur les opportunités d'investissement et les risques à surveiller.

Ne manquez pas cette opportunité de :

• Comprendre les tendances qui façonneront l'économie de demain,

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