Canada: l'inflation poursuit son accélération en mai

( AFP / ANDREJ IVANOV )

L'inflation s'est accélérée en mai au Canada, sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, atteignant un niveau plus vu depuis la fin 2023, selon des données officielles publiées lundi.

L'indice des prix à la consommation a progressé de 3,2% sur un an, contre 2,8% en avril, selon Statistiques Canada. Cet indice est légèrement supérieur aux prévisions des experts.

L'accélération s'explique principalement par la hausse, pour un troisième mois consécutif, des prix de l'énergie, en particulier l'essence. Les prix à la pompe ont augmenté de 33,2% sur un an en mai, marquant la croissance annuelle la plus rapide depuis juin 2022.

le blocage du détroit d'Ormuz entraîné par la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran depuis le 28 février a provoqué une flambée des prix du pétrole. Les actuelles tentatives de négociation d'un accord de paix et de sécurisation de ce stratégique détroit contribuent néanmoins à réduire les prix de l'essence.

"Hormis les coûts énergétiques et certaines pressions sur les prix liées aux technologies émergentes, l'inflation reste très modérée au Canada, dans un contexte de demande relativement faible", souligne Leslie Preston, économiste à la banque TD.

"Nous prévoyons que le mois de mai marquera le niveau le plus élevé d'inflation cette année", ajoute-t-elle.

Dans ce contexte, la Banque du Canada a maintenu en juin son taux directeur à 2,25% et entend "observer" l'évolution de l'inflation à court terme avant de procéder à un éventuel réajustement.

La prochaine décision de la Banque du Canada est attendue le 15 juillet.