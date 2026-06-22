Meta va investir 900 millions de dollars dans la société indienne CRED et nomme son fondateur à la tête de WhatsApp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute, aux paragraphes 1 à 3, l'information sur la nomination du fondateur de CRED à la tête de WhatsApp, ainsi que des détails sur l'accord et le contexte à partir du paragraphe 4) par Ashwin Manikandan et Abinaya V

Meta Platforms META.O va investir 900 millions de dollars dans la start-up indienne de fintech CRED, la valorisant à 4,5 milliards de dollars, tout en nommant le fondateur de CRED, Kunal Shah, à la tête de WhatsApp à l'échelle mondiale, ont annoncé lundi les deux entreprises. L’Inde est le plus grand marché de WhatsApp, avec plus de 500 millions d’utilisateurs, et la plateforme étend ses activités au-delà de la messagerie pour inclure les paiements et les services aux entreprises dans ce pays. Will Cathcart, l’actuel directeur de WhatsApp, occupera un nouveau poste au sein de Meta après avoir dirigé le service de messagerie pendant sept ans, a déclaré Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, dans un message publié sur Facebook. Kunal Shah, qui a fondé CRED en 2018, a confirmé cette annonce. L'investissement de Meta est l'un des plus importants réalisés ces dernières années dans le secteur des technologies financières en Inde. La valorisation est supérieure aux 3,5 milliards de dollars levés lors du précédent tour de table de CRED en 2025, mais inférieure à son pic de 6,4 milliards de dollars atteint en 2022. Cet accord confère à Meta une participation minoritaire dans CRED, société basée à Bengaluru, sans pour autant lui donner accès aux données des clients de CRED, a précisé la société indienne. Fondée en 2018, CRED exploite une plateforme réservée à ses membres, destinée aux consommateurs disposant d’une excellente solvabilité, par le biais de laquelle elle propose des produits couvrant les paiements, les prêts, l’assurance, la gestion de patrimoine et les services liés au mode de vie. La société a indiqué qu’elle servait 17 millions de membres chaque mois, traitait plus de 40 % des paiements de factures par carte de crédit en Inde et gérait plus de 240 milliards de roupies (2,5 milliards de dollars) d’actifs de crédit pour le compte d’institutions financières partenaires. CRED a indiqué qu’elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour accélérer sa croissance, renforcer son leadership et ses capacités institutionnelles, et étendre son offre à de nouvelles catégories de produits.

Miten Sampat, qui dirige les départements stratégie et finances chez CRED depuis 2020, a été nommé directeur général par intérim. Parmi les autres investissements très médiatisés de Meta en Inde figure Jio Platforms , la division numérique de Reliance Industries, qui a déposé la semaine dernière un dossier en vue d’une introduction en bourse.

(1 dollar = 94,6775 roupies indiennes)