Le conseil d'administration d'Uber est poursuivi en justice pour avoir négligé les règles de conformité, ce qui a donné lieu à des plaintes pour harcèlement sexuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'accusations, tentative d'obtenir des commentaires)

Le conseil d'administration d'Uber Technologies ( UBER.N ) a été poursuivi lundi par des actionnaires, qui ont accusé la direction et les administrateurs d'avoir laissé l'entreprise de VTC prendre des raccourcis en matière de conformité, ce qui a entraîné des milliers de poursuites judiciaires de la part de victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, des actionnaires menés par un fonds de pension de Détroit ont affirmé que les membres du conseil d’administration avaient ignoré des avertissements internes et externes répétés concernant le manquement présumé d’Uber à son obligation de lutter contre les abus sexuels commis par ses chauffeurs, ainsi que des violations de la loi fédérale sur le handicap.

La plainte indique que la réputation d’Uber a été « irrémédiablement ternie », le conseil d’administration ayant été informé que moins de 40 % des utilisateurs estiment que l’entreprise prend la sécurité au sérieux.

« Uber est un récidiviste en matière de non-respect des règles », indique la plainte.

Cette action dite « dérivée » vise à obliger les administrateurs à indemniser Uber pour leurs manquements présumés à leurs obligations fiduciaires et leurs violations de la législation fédérale sur les valeurs mobilières. Le directeur général, Dara Khosrowshahi, figure parmi les défendeurs.

Uber n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.