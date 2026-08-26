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Hyundai Motor fixe son objectif de ventes 2030 à 5,5 millions d'unités
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 08:16
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PHOTO D'ARCHIVES : Le Salon de l'auto de Los Angeles commence

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Hyundai ‌Motor a annoncé mercredi avoir fixé un ​objectif mondial de ventes de 5,5 millions d'unités pour 2030 et vise à ce ​que les véhicules électriques (VE) représentent 60% de son portefeuille, ​contre 23% en 2025.

Le ⁠constructeur automobile sud-coréen a déclaré qu'il comptait ‌porter sa marge d'exploitation à plus de 9% d'ici 2030, alors qu'il ​a présenté ‌ses plans de croissance portant sur ⁠les VE, la production et l'intelligence artificielle.

Hyundai Motor prévoit d'augmenter sa capacité de production ⁠mondiale de ‌1,27 million d'unités d'ici 2030.

L'entreprise entend ⁠également accélérer la production aux États-Unis, ‌notamment avec la fabrication du Santa ⁠Fe, un véhicule électrique à autonomie ⁠prolongée (EREV), au ‌sein de l'usine Hyundai Motor Manufacturing Alabama.

Hyundai ​Motor, avec sa ‌filiale Kia Corp, est le troisième constructeur automobile mondial en ​termes de ventes.

A la Bourse de Séoul, l'action reculait de 0,1% mercredi ⁠vers 05h08 GMT, contre une progression de 1,5% pour l'indice de référence au même moment.

(Rédigé par Heekyong Yang, Heejin Kim et Joyce Lee; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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