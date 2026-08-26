Pakistan: 14 nourrissons meurent dans l'incendie d'un hôpital d'Islamabad

Un père pleure après la mort de son enfant à la suite d'un incendie devant le service de santé maternelle et infantile de l'hôpital PIMS, à Islamabad, le 26 août 2026. L'incendie a coûté la vie à 14 nourrissons. ( AFP / Aamir QURESHI )

L'incendie d'un hôpital d'Islamabad, provoqué par une défaillance électrique, a coûté la vie à 14 nourrissons mercredi, ont indiqué les autorités pakistanaises et l'établissement de santé.

"Un incendie s'est déclaré au troisième étage du service de santé maternelle et infantile de l'hôpital PIMS", relate un communiqué publié le district d'Islamabad, la capitale du Pakistan, qui fait état de 14 morts.

Les victimes sont toutes des "nourrissons", selon le Premier ministre Shehbaz Sharif et le ministre de l'Intérieur Mohsin Naqvi, qui ont exprimé leur « profond chagrin » dans des communiqués séparés.

"Une telle situation impliquant des enfants est irréparable", a déclaré le Premier ministre, demandant une enquête afin que "la mesure la plus stricte possible soit prise".

Sur place, l'AFP a vu une infirmière appeler les noms des nourrissons décédés, devant des familles rassemblées à l'extérieur de l'hôpital.

"J'ai perdu ma fille. Elle n'avait que trois jours", lâche à l'AFP Khurram Mehmood, 40 ans. "Mon épouse était dans ce service. Ils ont fait sortir tout le monde. On était assis sur la route à attendre de l'aide."

A quelques pas de là, Shagufta Parveen, serre son nouveau-né de dix jours dans ses bras.

"Les gens hurlaient. Il y avait de la fumée noire. Nous avons couru pour nos vies. Grâce à Dieu mon bébé est sain et sauf", dit-elle à l'AFP, les mains couvertes de suie.

Un journaliste de l'AFP a également vu d'autres familles en pleurs et un homme en train de nettoyer des éclats de deux vitres brisées devant l'établissement, alors que des gardes se tenaient à l'entrée.

Défaut électrique

Des agents de sécurité se tiennent près d'une ambulance après un incendie à l'hôpital PIMS, à Islamabad, qui a coûté la vie à 14 nourrissons, le 26 août 2026. ( AFP / Aamir QURESHI )

Aneeza Jalil, porte-parole de l'hôpital, a expliqué à l'AFP que "le feu (était) parti de la climatisation" après une défaillance électrique.

Le commissaire en chef de l'administration locale, Sohail Ashraf, a écrit sur X que l'appel d'urgence avait été passé peu avant 07H00 (02H00 GMT).

Des équipes de secours, la police ainsi que lui-même se sont "immédiatement rendus sur place" et ont maîtrisé l'incendie, a-t-il déclaré.

En raison de la faiblesse des lois en matière de sécurité et des normes de construction, ainsi que d'une application laxiste de celles-ci, les incendies dans les grands bâtiments sont fréquents au Pakistan.

En janvier, au moins 67 personnes ont péri dans l'incendie d'un des centres commerciaux les plus fréquentés de Karachi, dans le sud du Pakistan.

Dans cette même ville portuaire, un sinistre similaire a coûté la vie à onze personnes en 2023. Deux ans plus tôt, 16 ouvriers avaient été tués dans l'incendie d'une usine.

En 2012, toujours à Karachi, l'incendie d'une usine de textiles avait fait au moins 250 morts parmi les employés. Le bâtiment n'avait pas de sortie de secours.