 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hydrogene de France reprend la participation de Rubis dans RSB
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 08:17

Ajouter Boursorama à vos sources

Hydrogene De France SA HDF.PA :

* ÉVOLUTION DE L'ACTIONNARIAT DE RENEWSTABLE BARBADOS

* A FINALISÉ L'ACQUISITION DES ACTIONS DÉTENUES PAR RUBIS RSB

* EST DÉSORMAIS L'UNIQUE ACTIONNAIRE DE RSB

* L'OPÉRATION A ÉTÉ FINALISÉE LE 15 OCTOBRE 2026

Texte original https://tinyurl.com/5xbyyket

Pour plus de détails, cliquez sur HDF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Gaz naturel
2,64 USD NYMEX -5,58%
HYDROGENE DE FRANCE
1,700 EUR Euronext Paris +0,59%
Pétrole Brent
116,75 USD Ice Europ +3,39%
Pétrole WTI
103,36 USD Ice Europ +4,33%
RUBIS
35,960 EUR Euronext Paris +2,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank