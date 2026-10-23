Hydrogene de France reprend la participation de Rubis dans RSB

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Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes françaises pour défendre le pouvoir d'achat et réclamer de meilleurs services publics, avec des tensions en fin de cortège. Au total, la CGT a comptabilisé 800.000 manifestants ...
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Une Marianne en chair et en os, un saxophoniste, des messages aux policiers ... Choses vues et entendues par les journalistes de l'AFP. Pour 42 euros de plus "Moi je suis sortie dans la rue parce que je suis étudiante, j'ai 21 ans, moi je gagne 202 euros du Crous!", ...
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information fournie par AFP Video•24.10.2026•19:18•
Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a exhorté Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu à "céder" rapidement aux revendications exposées lors de la nouvelle journée de mobilisation samedi ou "il ne leur restera plus qu'une chose, c'est la porte de sortie."
information fournie par AFP Video•24.10.2026•19:17•
Des affrontements ont lieu en fin de manifestation à Paris, à proximité de Porte de Vincennes. 110.000 personnes ont défilé à Paris, lors de la journée de mobilisation sociale pour le pouvoir d'achat et la défense des services publics. IMAGES
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