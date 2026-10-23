L'Europe prolonge ses pertes, les résultats n'apaisent pas les craintes en France

Logo de la bourse Euronext, près de Paris

Les principales Bourses européennes ‌évolue dans le rouge en début de séance vendredi, prolongeant ​les fortes pertes enregistrées la veille, la salve de résultats d'entreprise ne parvenant pas à redonner le moral aux investisseurs face aux ​craintes sur la situation en France.

À Paris, le CAC 40 perd 0,56% à ​7.767,63 points vers 07h24 GMT. À ⁠Francfort, le Dax abandonne 0,47% et à Londres, le ‌FTSE 100 cède 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,23%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx ​600 de 0,19%.

Alors qu'un ‌nouvel acte de mobilisation sociale est attendu samedi ⁠en France, les investisseurs digèrent encore amèrement les répercussions des manifestations du week-end dernier, mêlant revendications contre la vie chère et ⁠des étudiants, ‌qui attisent les craintes budgétaires pour la deuxième économie ⁠européenne.

Le marché de la dette souveraine française pâtit de la ‌situation, l'OAT à dix culminant à plus de ⁠5% tandis que l'écart de rendement entre les obligations ⁠allemandes et ‌françaises à dix ans se creuse à plus de 170 points ​de base.

Aux valeurs, Kering chute ‌de 11,4% au lendemain de la publication de ses résultats, le géant français du ​luxe ayant enregistré une baisse des ventes de Gucci, sa marque phare, dans un contexte de faiblesse persistante ⁠de la fréquentation de ses magasins.

Ailleurs en Europe, Volvo Cars plonge de 27,8% après avoir affiché une perte d'exploitation au troisième trimestre et annoncé la suppression de 2.500 emplois pour réduire ses coûts face à la concurrence chinoise.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Benoit Van Overstraeten)