Kering chute de 10% après un nouveau recul des ventes de Gucci

Salon international des importations de Chine à Shanghai

L'action Kering dévisse ‌de 10% vendredi, au lendemain des résultats trimestriels ​du géant français du luxe, marqués par une baisse des ventes de Gucci, sa marque phare, dans un ​contexte de faiblesse persistante de la fréquentation de ses magasins.

À la ​Bourse de Paris, vers ⁠07h10 GMT, l'action chute de 10,2% à 191 ‌euros, contre un repli de 0,3% pour le CAC 40 au même moment.

Les ventes ​de Gucci, qui ‌représentent environ la moitié du résultat opérationnel ⁠du groupe, se sont établies à 1,29 milliard d'euros au cours du trimestre, a déclaré Kering mercredi. ⁠Sur l'ensemble ‌du groupe, le chiffre d'affaires a reculé ⁠de 1% à données comparables.

Selon les analystes de ‌JP Morgan, les performances de Gucci ont ⁠été affectées par le contexte général, par ⁠un nombre réduit ‌de lancements de nouveaux produits au cours du ​trimestre et par des ‌comparaisons plus difficiles.

"Compte tenu du recul enregistré par Gucci au cours du ​trimestre, rien n'indique pour l'instant que l'accélération du renouvellement de la gamme soit en ⁠train de marquer un tournant", affirme le courtier dans une note.

"Des progrès sont réalisés (...) mais la demande globale s'est détériorée au troisième trimestre", soulignent pour leur part les analystes de Jefferies.

(Rédigé par Augustin Turpin et ​Gianluca Lo Nostro)