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HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy sélectionne Topsoe pour son projet de centrale électrique bas carbone de 250 MW aux États-Unis
information fournie par Actusnews 29/10/2026 à 07:00

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BaseBlue Power™ vise à fournir une électricité fiable et bas carbone aux data centers à partir de 2030, grâce à l'hydrogène et aux piles à combustible de forte puissance.

Houston (Texas, États-Unis), le 29 octobre 2026 HDF Energy a sélectionné le groupe danois Topsoe pour fournir la technologie de reformage de BaseBlue Power™, une centrale bas carbone de 250 MW à piles à combustible, destinée à alimenter des data centers dans l'ouest du Texas.

Une réponse aux énormes besoins énergétiques des data centers

Le développement rapide des data centers exerce une pression croissante sur les infrastructures électriques. Leurs opérateurs recherchent des solutions capables de fournir une électricité fiable, disponible en continu et à faible empreinte carbone.

BaseBlue Power™ a été conçu pour répondre à ces besoins. Le projet prévoit de produire environ 400 tonnes d'hydrogène par jour à partir de gaz naturel, grâce à la technologie SynCOR™ de Topsoe, avec captage de 98% du carbone généré. L'hydrogène produit alimentera environ 250 MW de piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM), conçues et fabriquées par HDF Energy, afin de produire de l'électricité destinée aux data centers, sans recourir à des turbines à gaz sur site.

Dans le cadre de ce projet, Topsoe fournira la licence technologique, l'ingénierie de base, les équipements propriétaires et les catalyseurs nécessaires à l'unité de production d'hydrogène et de captage du CO?. Cette unité reposera sur SynCOR™, la technologie de reformage autotherme de Topsoe, utilisée à l'échelle industrielle pour produire de grandes quantités d'hydrogène à partir de gaz naturel.

BaseBlue Power™ vise à fournir une électricité pilotable, disponible 24 heures sur 24. Les piles à combustible PEM présentent plusieurs avantages pour cet usage, notamment un rendement électrique supérieur à 50%, une réponse rapide aux variations de la demande et l'absence d'émissions de NOx et de SOx lors de la production d'électricité.

Un modèle conçu pour être reproduit

Grâce à son architecture modulaire, BaseBlue Power™ a vocation à être déployé sur d'autres sites afin d'accompagner la croissance des besoins énergétiques des data centers.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. Elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

HDF Energy compte +20 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacifique. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com et www.basebluepower.com

Contacts

Responsable Communication & Presse
Inge Van Soom
+ 33 (0)5 56 77 11 11
inge.vansoom@hdf-energy.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
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Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101065-baseblue_topsoe_cp_vdef2_fr-clean.pdf

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