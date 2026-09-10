HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy et Pertamina NRE deviennent partenaires exclusifs pour développer des projets d'énergies renouvelables à base d'hydrogène dans certains districts d'Indonésie

Jakarta, Indonésie – 10 septembre, 2026 – PT HDF Energy Indonesia, filiale indonésienne de HDF Energy, et PT Pertamina New & Renewable Energy, branche de Pertamina, groupe énergétique public indonésien intégré et seule entreprise du pays classée au Fortune Global 500, ont signé un Joint Study Development Agreement (JSDA). Dans le cadre de cet accord de coopération, les deux entreprises développeront conjointement des projets d'énergie renouvelable intégrant de l'hydrogène vert, contribuant ainsi à renforcer l'indépendance énergétique de l'Indonésie et à décarboner le système électrique du pays.

Le JSDA signé entre PT HDF Energy Indonesia et Pertamina NRE pose les bases du développement de projets et de la production d'électricité renouvelable en Indonésie.

Il couvre notamment la poursuite du développement du portefeuille de projets Renewstable® déjà initiés par HDF Energy dans l'Est de l'Indonésie , avec une exclusivité réciproque pour les projets situés dans certains districts de Nusa Tenggara Est et de Papouasie.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy associent des sources d'énergie renouvelable intermittentes, solaire ou éolienne, à un stockage important sur site sous forme d'hydrogène vert, produisant ainsi une électricité propre, stable et disponible en continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette solution convient particulièrement aux régions reculées et insulaires d'Indonésie, où la production d'électricité repose encore largement sur des carburants diesel importés. Les centrales Renewstable® contribuent ainsi à renforcer la souveraineté énergétique et à décarboner la production d'électricité, tout en donnant aux communautés locales un accès plus fiable et durable à l'électricité.

Par ailleurs, cette collaboration explorera d'autres applications possibles de l'hydrogène, notamment dans le secteur industriel, contribuant ainsi à l'émergence d'un écosystème hydrogène plus large en Indonésie.

Le JSDA renforce la présence de HDF Energy en Indonésie, où l'entreprise opère depuis 2020 et constitue une étape clé vers la concrétisation de ses projets de production d'électricité à partir d'hydrogène vert, en cohérence avec les objectifs de transition énergétique du pays.

Mathieu Gèze, Directeur Asie-Pacifique de HDF Energy et Président-Directeur de PT HDF Energy Indonesia , a déclaré : « Cet accord avec Pertamina NRE marque une avancée majeure pour le développement de nos centrales Renewstable® ainsi que d'autres projets d'énergie renouvelable dans le pays. Il associe l'expertise de HDF Energy dans la production d'électricité à partir d'hydrogène aux capacités et à la position stratégique de Pertamina NRE dans le secteur énergétique indonésien. Nous disposons ainsi d'une base renforcée pour apporter une électricité renouvelable fiable, 24 heures sur 24, aux communautés insulaires qui dépendent aujourd'hui du diesel. »

John Anis, Président de Pertamina NRE, a commenté : « Ce JSDA constitue une étape importante dans le renforcement de la collaboration entre Pertamina NRE et HDF Energy pour faire progresser les projets d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert en Indonésie. À travers ce partenariat, nous souhaitons accélérer le développement de solutions énergétiques fiables et durables, tout en soutenant la croissance de l'écosystème hydrogène local en Indonésie et en contribuant à un avenir énergétique plus résilient et plus propre. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. Elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy. Ce projet industriel est financé par l'Etat français dans le cadre de « France 2030 » et intégré à la vague « Hy2Move » du programme européen PIIEC Hydrogène (Projets Important d'Intérêt Européen Commun).

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 100 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 2 milliards d'euros.

HDF Energy compte +20 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacifique. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

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