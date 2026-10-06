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HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
information fournie par Actusnews 06/10/2026 à 18:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Grenoble, le 6 octobre 2026

En application de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF et de l'article L.223-8 II du Code de commerce.

Dénomination sociale de l'émetteur : HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS

Adresse du siège social : 283 Route des Lavières, 38800 Champagnier

Place de cotation : Euronext Growth

Mnémonique : ALHRS

Code ISIN : FR0014001PM5

Date d'arrêté Nombre d'actions composant le capital Nombre total
de droits de vote théoriques 		Nombre total
de droits de vote exerçables*
30 septembre 2026 19 990 151 30 432 770 30 311 955

*Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est un concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène.

Il est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité et propose une gamme complète de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour . Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération, qui intègre une zone d'essais unique en Europe, permettant de tester, éprouver et développer ses produits et solutions.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe. 23 contrats de maintenance de stations hydrogène sont à ce jour signés .

HRS développe également une offre de filling centers dédiée aux infrastructures logistiques de l'hydrogène ainsi que des Secure Power Units (SPU) pour la production d'électricité à partir d'hydrogène dédiée aux infrastructures critiques.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs
ACTUS finance & communication
Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME
hrs@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 79 		Relations presse financière
ACTUS finance & communication
Déborah SCHWARTZ
hrs-presse@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 35 		Relations presse corporate
ACTUS finance & communication
Anne-Charlotte DUDICOURT
hrs-presse@actus.fr
Tél. : 01 53 67 36 32

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yZhtYJltl2fJm3Cfasebm2FpZ2iUk2KZaJbHxJRtlJ3GamxnmG9qasiSamlhm21o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100682-2026-10-06-ddv-hrs.pdf

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HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
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