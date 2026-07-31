HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2025-2026

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL BRUT [1] 2025-2026 : 12,2 M€, AJUSTÉ SELON LES NORMES COMPTABLES À UN CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLIÉ IFRS À 10,7 M€ (11,3 M€ EN 2024-2025) APRÈS L'ANNULATION DE LA DERNIÈRE QUOTE-PART DE CHIFFRE D'AFFAIRES RELATIVE AU CLIENT PHYNIX ;

SIGNATURE DE 6 NOUVEAUX CONTRATS DE MAINTENANCE AU 2 ND SEMESTRE ET MONTÉE EN PUISSANCE DES REVENUS RÉCURRENTS (+44%) ;

POURSUITE DES ACTIONS EN COURS AFIN DE RENFORCER RAPIDEMENT L'HORIZON DE TRÉSORERIE, ESTIMÉ À CE JOUR À SEPTEMBRE 2026, AVEC EN PARTICULIER LA SIGNATURE À VENIR DE LA PROMESSE DE VENTE POUR LE SITE DE CHAMPAGNIER ET DES NÉGOCATIONS AVANCÉES POUR L'OBTENTION D'UN FINANCEMENT BANCAIRE DE 4 M€ ;

CONFIRMATION DE LA STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION AVEC LES FILLING CENTERS ET LES SECURE POWER UNITS ;

SIGNATURE D'UN ACCORD DE COOPÉRATION AVEC UN LEADER MONDIAL POUR ACCELÉRER DANS LES INFRASTRUCTURES HYDROGÈNE.

Grenoble, le 31 juillet 2026 - HRS, concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , présente son chiffre d'affaires annuel 2025-2026 (période du 1 er juillet 2025 au 30 juin 2026).

En k€ - période du 1 er juillet 2025 au 30 juin 2026 2024-2025 2025-2026 Var. CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT 1 26 045 12 181 -53% Dont Stations hydrogène 23 445 9 578 -59% Dont Maintenance stations hydrogène 828 1 195 +44% Dont Tuyauterie industrielle et autres 1 772 1 408 -21% AJUSTEMENTS -14 766 -1 520 - Dont annulations pHYnix - -1 520 - Dont annulations Hype/GCK/Hopium -11 223 - - Dont dépriorisations -3 543 - - CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLIÉ EN IFRS 11 278 10 661 -5%

Le chiffre d'affaires brut 1 de l'exercice 2025-2026 ressort à 12,2 M€. Après prise en compte de l'annulation de la dernière quote-part de chiffre d'affaires relative à pHYnix pour 1,5 M€ à la suite de la liquidation judiciaire de ce dernier, HRS enregistre un chiffre d'affaires de 10,7 M€ en normes IFRS (11,3 M€ en 2024-2025) .

Les composants acquis en vue de la réalisation des stations pHYnix seront ainsi soit réintégrés aux stocks soit réaffectés aux nouvelles commandes.

En k€ - période du 1 er juillet 2025 au 30 juin 2026 2024-2025 2025-2026 IFRS IFRS Chiffre d'affaires IFRS 11 278 10 661 Dont Stations hydrogène & Maintenance 9 506 8 058 Stations hydrogène 8 678 6 863 Maintenance 828 1 195 Dont Tuyauterie industrielle et autres 1 772 1 408

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS, déclare :

« Au cours de l'exercice 2025-2026, HRS a accéléré le déploiement de sa stratégie afin d'accompagner le développement des infrastructures hydrogène dans de nombreux secteurs . Alors que nous étions jusqu'à présent un pure player des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité, nous capitalisons aujourd'hui sur notre savoir-faire dans la compression, le stockage haute-pression et la distribution d'hydrogène pour fournir des produits et solutions afin d'adresser de nouveaux marchés stratégiques portés par la transition énergétique, l'essor de l'intelligence artificielle et les besoins croissants en infrastructures énergétiques.

Cette stratégie de diversification, qui s'accompagne de la signature de partenariats avec des leaders mondiaux, se traduit par le développement de deux principaux relais de croissance :

Les filling centers , des infrastructures industrielles de compression, de stockage et de transfert d'hydrogène, pour faire le lien entre la production et la distribution d'hydrogène ;

, des infrastructures industrielles de compression, de stockage et de transfert d'hydrogène, pour faire le lien entre la production et la distribution d'hydrogène ; Les Secure Power Units (SPU) : des solutions de production d'électricité à partir d'hydrogène destinées aux data centers, aux infrastructures critiques et aux sites industriels.

Ces relais de croissance ont vocation à soutenir notre trajectoire de développement des prochains exercices, alors que notre activité sur le marché de la mobilité hydrogène est affectée à la fois par un allongement des prises de décision et des délais de déploiement chez certains clients. Cette situation, sans remettre en cause les contrats concernés, affecte la reconnaissance de notre chiffre d'affaires et notre trésorerie.

À ce titre, nous avons entrepris différentes actions structurantes pour étendre rapidement notre horizon de trésorerie . En particulier, nous sommes en négociations avancées pour l'obtention d'un financement bancaire de 4 M€, dont la mise à disposition devrait intervenir avant la fin du mois de septembre. Nous devrions également signer prochainement une promesse de vente pour la cession-bail de notre siège de Champagnier, une opération qui devrait se conclure à la fin de l'année 2026. La concrétisation de ces deux opérations porterait ainsi notre horizon de trésorerie au-delà de 12 mois.

La feuille de route de HRS pour le nouvel exercice qui s'ouvre est donc claire : capitaliser sur notre savoir-faire afin de nous ouvrir à de nouveaux marchés, poursuivre l'adaptation de notre base de coûts, consolider notre structure financière et retrouver la croissance de notre niveau d'activité.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2025-2026

HRS enregistre un chiffre d'affaires brut 1 de 12,2 M€ en 2025-2026 (26,0 M€ en 2024-2025).

Le chiffre d'affaires « Stations hydrogène & Maintenance » ressort à 10,7 M€ et se répartit de la manière suivante :

6,7 M€ issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ;

issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ; 2,9 M€ issus des nouvelles commandes de stations sur la période ;

issus des nouvelles commandes de stations sur la période ; 1,2 M€ issus des contrats de maintenance de stations (vs 0,8 M€ en 2024-2025), en hausse de 44%). HRS confirme ainsi sa capacité à construire progressivement un socle de revenus récurrents, amené à croître au fur et à mesure de l'installation de nouvelles stations.

Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité « Tuyauterie industrielle » atteint 1,4 M€.

En tenant compte de l'annulation de la dernière quote-part de chiffre d'affaires relative à pHYnix pour 1,5 M€ à la suite de la liquidation judiciaire de ce dernier, le chiffre d'affaires IFRS publié pour l'exercice 2025-2026 ressort ainsi à 10,7 M€ (11,3 M€ en 2024-2025) .

Les composants acquis en vue de la réalisation des stations pHYnix seront ainsi soit réintégrés aux stocks soit réaffectés aux nouvelles commandes.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2025-2026

Installation de 5 nouvelles stations :

1 station HRS 160 [2] (4 tonnes/jour) dédiée au transport public, dans une métropole européenne. Elle est actuellement en phase de démarrage de démarrage, avec les premiers pleins prévus en octobre 2026 ;

1 station HRS14 [3] à Saint-Égrève (Isère) ;

1 station HRS14 3 pour la communauté d'agglomération de l'Albigeois (Tarn) ;

pour la communauté d'agglomération de l'Albigeois (Tarn) ; 1 station HRS14 3 pour un acteur industriel en Italie ;

pour un acteur industriel en Italie ; 1 station HRS14 3 pour un acteur majeur.

HRS disposait au 30 juin 2026 d'une des bases installées les plus importantes d'Europe avec 31 stations opérationnelles de grande capacité .

Prise de commande à l'international pour un montant de 3,4 M€ :

Commande d'Element 2 pour une station HRS14 en Écosse

Après une 1 ère commande en 2024 pour l'aéroport de Teesside, Element 2, leader britannique de la recharge en hydrogène, a renouvelé sa confiance en HRS en commandant une nouvelle station mobile HRS14. Cette commande confirme le positionnement de HRS sur la mobilité lourde et la capacité du Groupe à déployer des solutions fiables et performantes sur les marchés européens.

Commande d'un acteur majeur pour une station HRS14

HRS a reçu une nouvelle commande d'un acteur majeur pour la fourniture et l'installation d'une station hydrogène d'une capacité de 300 kg/jour (HRS14). Cette station HRS14 bi-pression a été installée au second semestre 2026 ravitaillera en back-to-back tous types de véhicules hydrogène lourds et légers à 700 bar et 350 bar grâce à 2 bornes de distribution.

8 nouvelles stations hydrogène HRS couvertes par des contrats de maintenance

HRS accélère la constitution d'un socle de revenus récurrents à partir des activités de maintenance de ses stations hydrogène. 8 nouvelles stations sont désormais couvertes par la solution de maintenance proposée par HRS , dont les 6 stations installées pour HYmpulsion (Aubenas, Saint-Egrève, Vénissieux, Lyon-Saint-Exupéry, Malataverne, Saint-Priest). À ce jour, 23 contrats de maintenance ont été signés et 7 contrats sont en cours de finalisation.

HRS peut ainsi désormais s'appuyer sur un socle de revenus récurrents supérieur à 2 M€ par exercice .

Signature d'un accord de coopération avec un leader mondial pour codévelopper des infrastructures hydrogène

HRS a signé un accord de coopération avec un leader mondial afin de codévelopper des infrastructures hydrogène destinées aux marchés de la mobilité et de l'industrie. Cet accord sera précisé par un communiqué dédié prochainement.

ACCÉLÉRATION DE LA STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION AVEC DEUX RELAIS DE CROISSANCE : LES FILLING CENTERS ET LES SECURE POWER UNITS

Face à l'allongement des cycles de décision sur le marché des stations hydrogène, HRS accélère sa stratégie de diversification autour de 2 relais de croissance à fort potentiel : les infrastructures de transfert de molécules d'hydrogène (filling centers) et les solutions de production d'électricité à partir d'hydrogène (Secure Power Units (SPU)).

Cette stratégie vise à capitaliser sur le savoir-faire et les compétences industrielles développées par HRS dans la compression, le stockage haute pression et la distribution d'hydrogène. Elle permet à HRS d'adresser de nouveaux marchés stratégiques portés par la transition énergétique, l'essor de l'intelligence artificielle et les besoins croissants en infrastructures énergétiques.

HRS ambitionne ainsi d'être une plateforme industrielle unique pour les acteurs européens de référence des infrastructures hydrogène à haute valeur ajoutée, au croisement de la transition énergétique, de la souveraineté industrielle et de la révolution numérique .

Filling centers

Pour mémoire, ce sont des infrastructures logistiques constituant le maillon essentiel entre la production et la distribution d'hydrogène . Ces plateformes de transfert de molécules assurent la compression, le stockage, le chargement et le déchargement de l'hydrogène sous haute pression entre les sites de production, les moyens de transport, les réseaux dédiés et les utilisateurs finaux.

HRS dispose ainsi d'un potentiel de chiffre d'affaires significatif sur ce marché. La solution développée par HRS est en phase de commercialisation, avec des premières ventes potentielles dès 2027 .

Secure Power Units

HRS développe des unités modulaires de production d'électricité à partir d'hydrogène, d'une puissance comprise entre 500 kW à 10 MW. Conçues pour produire une électricité décarbonée, fiable et modulable, elles répondent aux besoins croissants des infrastructures nécessitant une alimentation électrique sécurisée et de haute disponibilité. Les SPU s'adressent notamment aux data centers de nouvelle génération, aux infrastructures liées à l'intelligence artificielle, aux sites industriels à forte consommation énergétique ainsi qu'aux infrastructures critiques.

Développées en partenariat avec Ballard Power Systems, référence mondiale des piles à combustible PEM , les SPU ciblent en priorité les data centers Tier III et Tier IV, les infrastructures numériques critiques ainsi que l'ensemble des sites nécessitant une alimentation électrique sécurisée et de haute disponibilité.

Le développement du premier SPU est engagé et le démonstrateur sera installé en 2027 sur la zone d'essais HRS afin de valider les premières briques technologiques (intégration hydrogène-électricité, architecture de sécurité…). HRS mène actuellement des discussions commerciales préliminaires pour des SPU de 1 MW.

POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Comme annoncé [4] , le ralentissement du marché de la mobilité hydrogène ainsi que l'allongement des cycles de décision et des délais de paiement de certains clients (près de 5,5 M€ de créances à recevoir au 30 juin 2026) affectent la situation financière de HRS . Pour étendre rapidement son horizon de trésorerie, estimé à septembre 2026 , HRS a engagé plusieurs actions structurantes :

HRS est en négociations avancées avec son pool de partenaires bancaires historiques pour l'obtention d'un financement bancaire de 4 M€, dont la mise à disposition devrait intervenir avant la fin du mois de septembre 2026 ;

avec son pool de partenaires bancaires historiques pour l'obtention d'un financement bancaire de 4 M€, dont la mise à disposition devrait intervenir avant la fin du mois de septembre 2026 ; HRS devrait signer prochainement la promesse de vente pour la cession-bail de son siège de Champagnier (Isère) avec un acteur européen des data centers. La finalisation ainsi que le règlement de cette transaction, sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement, devrait intervenir à la fin de l'année 2026.

En cas de concrétisation de ces sources de financement, HRS estime qu'il disposerait des ressources nécessaires pour financer ses activités au-delà des 12 prochains mois.

PERSPECTIVES 2026-2027

Au 30 juin 2026, le portefeuille commercial atteint 9,7 M€ , dont 4,6 M€ de chiffre d'affaires à reconnaître sur des stations hydrogènes déjà en cours de production.

HRS reste positionnée sur un portefeuille de projets significatifs, dont certains sont en négociations avancées et prévoit d'enregistrer de premières commandes dans les infrastructures hydrogène hors stations. En considérant ces éléments et le renforcement potentiel de trésorerie, HRS vise à renouer en 2026-2027 avec la croissance.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats de l'exercice 2025-2026 en octobre 2026.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est un concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène.

Il est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité et propose une gamme complète de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour . Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération, qui intègre une zone d'essais unique en Europe, permettant de tester, éprouver et développer ses produits et solutions.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe. 23 contrats de maintenance de stations hydrogène sont à ce jour signés .

HRS développe également une offre de filling centers dédiée aux infrastructures logistiques de l'hydrogène ainsi que des Secure Power Units (SPU) pour la production d'électricité à partir d'hydrogène dédiée aux infrastructures critiques.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

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ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[1] Chiffre d'affaires avant correction de l'avancement sur des commandes annulées.

[2] Station disposant d'une capacité de ravitaillement de 4 tonnes par jour.

[3] Station disposant d'une capacité de ravitaillement de 300 kg par jour.

[4] Voir le communiqué du 6 juillet 2026 .