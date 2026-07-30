Huntington Ingalls en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel dans le secteur de la construction navale et la progression de son bénéfice au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions du constructeur naval Huntington Ingalls HII.N bondissent de 12,3% à 315 dollars avant l'ouverture du marché ** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 dans le secteur de la construction navale, les portant de 9,7 à 9,9 milliards de dollars à 10,2 à 10,4 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'élève à 5,27 dollars, contre 3,86 dollars un an plus tôt

** La croissance trimestrielle est tirée par la hausse des volumes de production à Newport News et Ingalls

** Cinq des douze courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, six “conserver” et un “vendre”; leur objectif de cours médian est de 349 dollars – données LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a reculé de 17,5%