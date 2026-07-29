Humana maintient ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, ses actions reculent

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* Humana maintient ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à au moins 9 dollars par action

* Le ratio des coûts médicaux trimestriels est conforme aux prévisions

* L'assureur a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice net annuel

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 2 et 5, et des commentaires de la société aux paragraphes 6 et 8) par Sriparna Roy et Sneha S K

Humana HUM.N a maintenu mercredi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté pour le deuxième trimestre consécutif, décevant Wall Street et entraînant une baisse de 5% du cours de l'action de l'assureur santé en début de séance.

Les attentes des investisseurs vis-à-vis des assureurs santé se sont accrues après que des concurrents tels que UnitedHealth

UNH.N ont fait état de tendances solides concernant les plans Medicare Advantage, d’une meilleure gestion des coûts et ont revu leurs prévisions à la hausse, laissant le léger dépassement des prévisions de bénéfice d’Humana et ses perspectives annuelles inchangées en deçà des attentes, ont déclaré les analystes.

La société a maintenu ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action à au moins 9 dollars, mais a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice net, les ramenant à au moins 6,52 dollars par action, contre une estimation précédente d’au moins 8,36 dollars.

Humana est l’un des plus grands prestataires de plans Medicare Advantage (MA) destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.

« Compte tenu de la forte hausse du cours de l’action au cours des derniers mois, combinée aux solides résultats enregistrés par ses concurrents sur le marché des plans MA, nous pensons que les résultats n’ont probablement pas répondu aux attentes élevées des investisseurs », a déclaré Andrew Mok, analyste chez Barclays.

L'action Humana a progressé d'environ 60% au cours des trois derniers mois, selon les données de LSEG.

NOTATIONS STAR

Humana a indiqué qu’elle réalisait de bons progrès en matière de notations « Star », attribuées par l’agence Medicare sur une échelle de une à cinq étoiles et liées aux primes versées aux assureurs.

Alors que ses principaux concurrents se retirent du marché Medicare Advantage, Humana a continué d’augmenter le nombre de ses adhérents.

« La croissance de notre base d’adhérents devrait renforcer encore notre capacité à exploiter le potentiel de rentabilité de l’activité », a déclaré le directeur général Jim Rechtin.

Humana a indiqué avoir enregistré une hausse de 23% du nombre d’adhérents à ses régimes individuels Medicare Advantage au cours du trimestre.

Autrefois source essentielle de croissance des bénéfices pour les assureurs, les régimes Medicare Advantage gérés par le secteur privé subissent depuis trois ans la pression de la hausse des coûts médicaux ainsi que de la baisse des taux de remboursement, ce qui a conduit certains assureurs à réduire leurs activités ou à se retirer des marchés peu performants. Le ratio trimestriel des coûts médicaux, c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s’est établi à 91,2%, ce qui correspond aux prévisions d’Humana tant pour les nouveaux adhérents que pour les adhérents existants. Les analystes tablaient sur un ratio de 91,19%, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté par action de 7,61 dollars, dépassant les estimations de 7,22 dollars.