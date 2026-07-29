Humana dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels alors que les coûts médicaux restent dans les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Humana HUM.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, les dépenses de l'assureur santé en matière de services médicaux s'étant révélées conformes aux attentes.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 7,61 dollars par action, contre une estimation des analystes de 7,22 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.