Humana conclut un accord de coentreprise clinique de 2,8 milliards de dollars avec BlackRock

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Humana HUM.N a annoncé mardi avoir conclu un nouvel accord de coentreprise avec une filiale d'investissement de BlackRock, qui rachètera la participation d'environ 2,8 milliards de dollars détenue par la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe.