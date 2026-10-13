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Humana conclut un accord de coentreprise clinique de 2,8 milliards de dollars avec BlackRock
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 12:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Humana HUM.N a annoncé mardi avoir conclu un nouvel accord de coentreprise avec une filiale d'investissement de BlackRock, qui rachètera la participation d'environ 2,8 milliards de dollars détenue par la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe.

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