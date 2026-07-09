Hugo Boss rejette officiellement l'offre déposée par Frasers Group

Hugo Boss a annoncé jeudi que son directoire comme son conseil de surveillance avaient recommandé conjointement et à l'unanimité aux actionnaires de ne pas accepter l'offre publique d'achat volontaire déposée il y a près d'un mois par le groupe de distribution britannique Frasers Group.

Après avoir mené un examen "approfondi" de l'offre, les deux instances indiquent être arrivées à la conclusion que le prix proposé de 38 euros par action, qui représente une prime de 4,8% par rapport au dernier jour de cotation ayant précédé son dépôt, ne reflète pas de manière adéquate les perspectives en tant que société indépendante du groupe de prêt-à-porter allemand, ni son potentiel de création de valeur sur le long terme.

Dans un communiqué, les dirigeants de Hugo Boss expliquent percevoir un potentiel de création de valeur substantiel à travers la poursuite de l'exécution du plan stratégique "Claim 5 Touchdown", qui prévoit une marge opérationnelle (Ebit) d'environ 12% à moyen et long terme, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible annuel moyen (après contrats de location) d'environ 300 millions d'euros à horizon 2028.

Le groupe de mode rappelle toutefois qu'il s'attend à enregistrer de premiers progrès opérationnels dès l'exercice 2026, notamment grâce à un réalignement de sa marque et de ses canaux de distribution, devant favoriser un redressement progressif de la marge brute ainsi qu'un flux de trésorerie disponible robuste malgré l'environnement de marché difficile.

Le cours de Bourse s'aligne avec le prix de l'offre

Hugo Boss a indiqué que la conclusion selon laquelle l'offre était "inadéquate" d'un point de vue financier était appuyée par deux avis externes fournis par Bank of America et Goldman Sachs.

"Dans ce contexte, nous sommes fermement convaincus que le prix de l'offre ne parvient pas à capturer la valeur intrinsèque de la société et son potentiel à long terme. Nous sommes pleinement déterminés à créer une valeur significative pour tous les actionnaires dans les années à venir", a assuré Daniel Grieder, le président du directoire.

De son point de vue, l'offre est principalement destinée à permettre à Frasers Group de porter sa participation dans Hugo Boss au-delà du seuil de 30% à moindre coût.

Parallèlement, le groupe assure qu'il se réjouit de maintenir une relation constructive avec Frasers Group, qui reste aujourd'hui son principal actionnaire.

A la Bourse de Francfort, l'action Hugo progressait de 0,2% jeudi matin, une performance en ligne avec celle du marché boursier allemand, pour se traiter non loin de 37,9 euros, juste en dessous du prix proposé par Frasers. Le titre s'adjuge 4,7% depuis le début de l'année.