Hugo Boss dépasse ses estimations de bénéfices annuels et déclare que le conflit au Moyen-Orient n'a pas encore eu d'impact

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux attentes , malgré un environnement de marché difficile, et a déclaré qu'il n'avait pas encore constaté d'impact du conflit au Moyen-Orient.

La société a annoncé un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de 391 millions d'euros ($455 millions) pour 2025, en hausse par rapport aux 361 millions d'euros de l'année précédente, et au-dessus de la prévision moyenne des analystes de 379 millions d'euros dans un sondage fourni par la société .

Les actions de la société, qui sont en hausse de 1,3 % depuis le début de l'année , y compris la séance d'aujourd'hui, ont augmenté de 4 % dans les premiers échanges, se rapprochant de leur meilleure journée depuis juillet 2025.

Hugo Boss a confirmé ses perspectives annuelles pour 2026, annoncées en décembre de l'année dernière.

"2025 a une fois de plus mis en évidence la transformation rapide de notre industrie, façonnée par l'innovation technologique, l'évolution des préférences des consommateurs et l'incertitude macroéconomique et géopolitique permanente", a déclaré Daniel Grieder, président-directeur général, dans un communiqué.

Grieder a ajouté que 2026 sera une année de réalignement ciblé des marques et des canaux de distribution pour l'entreprise, ce qui aura un impact temporaire sur le développement du chiffre d'affaires et du résultat net.

Hugo Boss a lancé une nouvelle stratégie en décembre dernier, visant à renforcer la marque en améliorant les magasins, en se concentrant sur les catégories à forte croissance comme les chaussures et les accessoires, et en développant sa gamme de vêtements pour femmes.

Les groupes de luxe ont dû faire face à une réduction des dépenses de consommation, le secteur étant touché par le ralentissement de la demande de mode et d'accessoires, en particulier aux États-Unis et en Chine.

RISQUES LIÉS À LA FLAMBÉE DES PRIX DU PÉTROLE

Interrogé sur le conflit au Moyen-Orient, Daniel Grieder a déclaré aux journalistes que la société n'avait pas encore constaté d'impact.

"S'il y en a, nous adapterons nos activités à la nouvelle situation", a-t-il déclaré.

L'aggravation de la guerre au Moyen-Orient ( ) a fait chuter les marchés mondiaux et a considérablement réduit l'optimisme économique des investisseurs, qui craignent que le conflit ne provoque un choc pétrolier, augmentant l'inflation et retardant les réductions de taux d'intérêt .

(1 dollar = 0,8601 euro)