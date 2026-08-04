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Hugo Boss dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et maintient ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 10:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5, des informations générales au paragraphe 6, l'évolution du cours de l'action aux paragraphes 7 et 13, ainsi que le chiffre d'affaires dans la région EMEA au paragraphe 10) par Ozan Ergenay

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a annoncé mardi un résultat d'exploitation au deuxième trimestre supérieur aux attentes et a confirmé ses prévisions annuelles malgré une faible demande des consommateurs.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de la société au deuxième trimestre a reculé à 59 millions d’euros (68 millions de dollars), contre 81 millions un an plus tôt, mais a dépassé la prévision moyenne des analystes de 52 millions d’euros issue d’un sondage réalisé par la société .

Le chiffre d’affaires ajusté des effets de change a reculé de 9% à 905 millions d’euros, contre des prévisions d'analystes de 907 millions d’euros, reflétant l’impact des efforts de réorientation stratégique et une demande des consommateurs modérée.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que le chiffre d’affaires trimestriel était globalement conforme à leurs attentes, mais ont ajouté que la société avait largement dépassé les prévisions en matière de résultat d’exploitation.

"Nous ne prévoyons toutefois pas de variation significative du cours de l’action ce matin, compte tenu du soutien technique dont bénéficie le titre et d’un plancher lié à l’offre du groupe Frasers", ont ajouté les analystes.

Le titre est resté stable en début de séance.

Ces résultats ont été publiés alors que le distributeur britannique Frasers FRAS.L poursuivait son offre publique d’achat de 38 euros par action pour le groupe allemand après avoir obtenu l’autorisation de l’UE et rendu son offre inconditionnelle .

LA FAIBLE DEMANDE DES CONSOMMATEURS PERSISTE

Hugo Boss a déclaré que l’incertitude macroéconomique persistante et les tensions géopolitiques continuaient de peser sur la demande des consommateurs, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

"La baisse de la fréquentation des magasins au Moyen-Orient, suite aux développements géopolitiques, a exercé une pression supplémentaire sur les performances régionales", a déclaré la société.

À taux de change constants, le chiffre d’affaires dans la zone EMEA a reculé de 13% (532 millions d’euros) contre 618 millions d’euros l’année précédente.

Le directeur général, Daniel Grieder, a déclaré qu’Hugo Boss se réjouissait des progrès réalisés au premier semestre malgré une incertitude macroéconomique et géopolitique persistante.

Il a ajouté que ce trimestre avait marqué une nouvelle avancée dans la mise en œuvre de la stratégie "Claim 5" du groupe, visant à améliorer la rentabilité et l’efficacité opérationnelle.

Hugo Boss s’est efforcé de renforcer sa marque grâce à des investissements marketing ciblés, tout en améliorant sa rentabilité par une discipline en matière de coûts dans un contexte de faible demande des consommateurs.

La société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026.

Fusions / Acquisitions
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