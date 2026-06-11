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Hugo Boss brille et Camurus prend du retard
information fournie par AOF 11/06/2026 à 10:09

(Zonebourse.com) - Les changements de recommandations font bouger le marché, Kontron profite d'une prime de courte durée. Bank of America confirme la tendance chez ASM alors que Halma plonge malgré de bons résultats. Camurus prend du retard sur l'approbation d'un traitement contre l'acromégalie.

Actions en hausse

Beijer Ref ( 7%) : le froid suédois réchauffe la côte. EQT cède ses actions A non cotées à Melker Schörling, qui devient le premier actionnaire en droits de vote, pendant que deux dirigeants rachètent aussi des titres. Un passage de témoin qui donne au marché l'image d'un capital mieux aligné.

Hugo Boss ( 6%) : le tailleur allemand se fait reprendre aux mesures de Mike Ashley. Frasers Group propose 38 EUR par action pour avaler le solde du capital, une prime modeste mais suffisante pour rallumer la spéculation, même si Hugo Boss souligne que l'approche n'a pas été concertée.

Kontron ( 4%) : le spécialiste des technologies embarquées grimpe dans le sillage d'Ennoconn. Le taïwanais, passé au-dessus de 30% du capital, doit lancer une offre obligatoire à 23,50 EUR par action. La prime est courte, mais le titre profite de cette nouvelle étape capitalistique.

ASM International ( 4%) : dans les semi-conducteurs, la visibilité vaut encore de l'or. BofA reste à l'achat après des échanges jugés très confiants avec la direction, qui voit jusqu'en 2028 et évoque des discussions sérieuses avec Terrafab. Le ralentissement chinois est connu, mais l'IA garde le dossier sous tension positive.

BE Semiconductor Industries ( 2%) : BESI reste branché sur le même courant. Goldman Sachs confirme son achat et relève son objectif de 286 à 315 EUR, prolongeant l'appétit pour les équipementiers capables d'accompagner la montée en puissance des puces liées à l'IA.

Actions en baisse

Halma (-10%) : le conglomérat britannique spécialisé dans les technologies de sécurité et de détection dévisse malgré la publication, le 11 juin, de résultats annuels 2026 en hausse tant sur le chiffre d'affaires que sur le bénéfice, le marché semblant juger ces performances insuffisantes au regard des attentes.

Voltalia (-6%) : c'est encore à Morgan Stanley que l'on doit cette baisse, le cabinet passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.

Camurus (-6%) : le laboratoire suédois est sanctionné par la décision de la FDA de retarder l'approbation de son traitement contre l'acromégalie, l'autorité américaine ayant identifié des défauts de fabrication. Ce contretemps réglementaire reporte une échéance commerciale clé pour le groupe.

Swisscom (-2%) : l'opérateur suisse souffre du changement de recommandation de Morgan Stanley. Les analystes passent de surpondérer à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 720 CHF à 600 CHF.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 10:09:00.

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