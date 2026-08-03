Hughes, la filiale d'EchoStar spécialisée dans l'Internet par satellite, se place sous la protection de la loi sur les faillites

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Hughes Satellite Systems, une filiale de l'opérateur de télécommunications EchoStar ECHO.O , s'est placée dimanche sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, après avoir précédemment fait part de ses inquiétudes quant à sa capacité à poursuivre ses activités et à honorer ses obligations financières.

* Cette filiale, fournisseur d’accès Internet par satellite, a indiqué dans sa requête déposée auprès du tribunal des faillites du district sud du Texas que ses actifs et passifs estimés se situaient entre 1 et 10 milliards de dollars.

* Dans son rapport trimestriel clos au 31 mars, déposé en mai, Hughes Satellite avait indiqué disposer de 1,5 milliard de dollars de dettes arrivant à échéance en août.

* “Nous ne disposons actuellement ni des liquidités nécessaires, ni des flux de trésorerie futurs prévus, ni d’un financement engagé pour honorer nos obligations au cours des douze prochains mois, ce qui soulève un doute sérieux quant à notre capacité à poursuivre notre activité”, a déclaré la filiale dans son document réglementaire de mai.

* En juin, une autre filiale d’EchoStar, Dish DBS, a déposé une demande de mise en faillite , tout en sollicitant l’approbation du tribunal pour un plan de restructuration préétabli, visant à faire face aux échéances de dette imminentes.