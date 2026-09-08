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HSBC reste confiant pour Apple avant la keynote
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 15:20
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HSBC réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 366 USD sur Apple, à la veille de la conférence (keynote) de la firme technologique, un événement qui s'annonce "encore plus spécial" cette année, selon l'établissement financier britannique.

Celui-ci rappelle qu'habituellement, l'événement d'automne est l'occasion pour Apple de présenter tous les modèles d'iPhone (y compris Standard, Plus/Air, Pro et Pro Max), à l'exception des modèles économiques SE/e lancés 5 à 7 mois plus tard.

"Cette fois, nous nous attendons à ce qu'Apple ne présente que les modèles premium (iPhone 18 Pro et Pro Max, tous deux équipés de puces A20 2 nm) et attende début 2027 pour présenter les versions Standard et Air", indique HSBC, qui anticipe aussi la présentation de son premier iPhone Ultra pliable au format livre, ainsi que celle d'une nouvelle Apple Watch, cette semaine.

Rappelant aussi qu'Apple a mentionné l'augmentation exponentielle des coûts de mémoire due à la pénurie, HSBC s'attend à ce que le groupe augmente ses prix d'au moins 100 USD, considérant que la marque Apple dispose d'un fort pouvoir de fixation des prix.

La banque britannique affiche en outre des prévisions supérieures au consensus, tablant sur une croissance des revenus de l'iPhone de 15,3% au 4e trimestre 2026 (fin septembre) et de 12% pour l'exercice 2027, ainsi que sur des marges brutes sur les produits de respectivement 37% et 38,6%, "probablement grâce à un pouvoir de tarification plus fort que ce que le marché suppose".

"Apple pourrait continuer à faire face à des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement en raison d'une demande élevée pour ses produits, mais nous pensons que l'entreprise est en bonne position pour atténuer ce phénomène ainsi que la pression sur les coûts, notamment en appliquant davantage de pouvoir de tarification", ajoute HSBC.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 15:20:00.

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