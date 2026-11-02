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HSBC dégrade Beiersdorf à conserver, le potentiel jugé limité
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 14:52

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HSBC a annoncé lundi avoir dégradé d'achat à conserver sa recommandation sur le titre Beiersdorf, avec un objectif de cours ramené de 90 à 88 euros, invoquant notamment les performances toujours mitigées de sa marque-phare Nivea.

Après la série de mauvaises surprises ayant émaillé l'activité ces derniers mois, les résultats du troisième trimestre n'ont pas réservé de mauvaises surprises, fait valoir la banque britannique, qui retient en particulier les performances légèrement meilleures que prévu affichées par la branche grand public.

Et si les livraisons de produits Nivea aux distributeurs demeurent particulièrement faibles, HSBC note aussi que les ventes effectives aux consommateurs finaux ont continué de s'améliorer progressivement depuis le premier semestre, signe avant-coureur de l'efficacité de la stratégie mise en place par le groupe allemand.

La rentabilité en question

L'établissement regrette toutefois que Beiersdorf prévoie toujours d'adopter une politique de prix aussi prudente au cours des mois qui viennent, comptant s'appuyer principalement sur la croissance des volumes de vente et une amélioration du mix-produit pour amortir le choc des coûts de production, une trajectoire qu'il juge risquée pour les marges.

Selon les analystes, cette frilosité est de nature à raviver les doutes quant au pouvoir de fixation des prix de la marque.

Après un rebond d'environ 20% du titre depuis ses plus bas de l'année, l'action Beiersdorf s'échange désormais à près de 20 fois les bénéfices attendus pour 2027, conclut HSBC, un niveau de valorisation qui limite de son point de vue tout potentiel de progression sur le court terme.

En dépit de ces commentaires prudents, l'action Beiersdorf progressait de 0,6% à 83,3 euros lundi à la Bourse de Francfort, au sein d'un indice DAX globalement inchangé.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 14:52:00.

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