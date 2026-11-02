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Gazole : "plus de la moitié des stations" ont déjà baissé leur prix, assure Serge Papin
information fournie par AFP 02/11/2026 à 10:29

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Le ministre du Commerce, Serge Papin, le 21 octobre 2026 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le ministre du Commerce, Serge Papin, le 21 octobre 2026 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le prix du gazole a déjà baissé de "12 à 18 centimes" par litre dans "plus de la moitié" des stations-service en France, en lien avec le déstockage gouvernemental de réserves stratégiques, a affirmé lundi le ministre du Commerce Serge Papin.

Le gouvernement français avait annoncé en octobre que les consommateurs profiteraient de telles baisses à partir du 1er novembre grâce à la vente à prix coûtant aux distributeurs de barils de gazole issus des stocks stratégiques.

"Les distributeurs jouent le jeu puisque aujourd'hui, ce (lundi) matin, à l'heure où on se parle, il y a plus de la moitié des stations qui ont baissé les prix de 12 à 18 centimes", a déclaré M. Papin sur RTL.

"Cela veut dire que la grande majorité des Français ont accès à un prix qui est abaissé", a-t-il ajouté, soulignant que "la moitié des stations peuvent approvisionner" plus de la moitié des Français, voire "80%" selon lui.

Une partie du secteur se plaint toutefois de n'avoir pas bénéficié des déstockages en même temps que les grandes surfaces ou TotalEnergies.

Francis Pousse, du réseau Mobilians, qui représente notamment des stations-service indépendantes, avait ainsi dénoncé dimanche des écarts de prix "insupportables". Les engagements du gouvernement "ne correspondent pas aux actes", avait-il déploré.

"Je ne comprends pas qu'il dise cela", a réagi M. Papin lundi. "On a mis au point un dispositif, justement avec Francis Pousse", de prêts à taux zéro, pour aider les petites stations indépendantes à baisser leurs prix, a-t-il rappelé.

Ces dernières pourront le faire "peut-être pas ce (lundi) matin à 9h, mais en tous les cas dans la semaine", a assuré le ministre.

Avec "la prime grand rouleur" de 100 euros et en tenant compte du "prix le plus bas du distributeur le plus bas", le prix du litre de gasoil peut être à "1,75 euro", a-t-il insisté.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est également félicité sur X de la baisse du prix du gazole, effective "dès aujourd'hui" (lundi) et allant "jusqu'à 18 centimes par litre, voire davantage", soit "environ 10 euros d'économie sur un plein".

L'État veillera à ce que l'"avantage" lié à la libération de 10 millions de barils de gazole issus de ses stocks stratégiques soit "intégralement répercuté sur le prix payé par les consommateurs", a affirmé M. Lecornu.

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