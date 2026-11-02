Guerre en Ukraine : nouveau recul infime de l'armée russe en octobre

En 2026, la Russie ne progresse plus que de 11 km2 par mois sur l'ensemble du front, un total très faible par rapport aux années précédentes.

Un soldat ukrainien. (illustration) ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

Le ralentissement généralisé de la progression russe en Ukraine s'est poursuivi en octobre, avec un infime recul des troupes de Moscou, selon une analyse par l' AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Les troupes du Kremlin ont cédé 28 km2 au total sur le mois , dans la continuité d'un ralentissement de leur progression depuis début 2026. Les principaux mouvements notables de la ligne de front sur les derniers mois ont lieu près des villes clés de Sloviansk et Kramatorsk, dans la région de Donetsk (est).

En septembre, l'analyse des données de l'ISW avait révélé une avancée de 172 km2 en faveur de l'Ukraine dans l'opération de contre-offensive "Vivaldi", dans les environs des villes garnison de Kramatorsk et Lyman. Cette opération s'est poursuivie en octobre avec une soixantaine de km2 supplémentaires repris. Les troupes de Moscou ont réalisé simultanément une percée de 25 km² au sud de Kramatorsk, s'approchant de la ville à moins de 12 kilomètres.

Russes et Ukrainiens doivent se retrouver en novembre aux Emirats arabes unis pour reprendre des pourparlers sous médiation américaine. Ces discussions pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sont à l'arrêt depuis février.

Poutine confiant

Le 16 octobre, le président russe Vladimir Poutine jugeait "positive" la dynamique de ses troupes sur le front, estimant qu'il leur restait à conquérir un peu plus de 10 % de la région du Donbass (est). D'après l'analyse de l' AFP , si la région de Louhansk est quasi-intégralement sous contrôle russe, l'emprise de Moscou sur la région voisine de Donetsk s'enlise cependant autour de 80 % depuis janvier.

En avril et en mai, les troupes ukrainiennes ont repris au total 400 km2 sur l'ensemble du front. Depuis, les avancées des deux armées ont considérablement ralenti. En octobre, leurs prises de territoire mutuelles se compensent presque exactement, à la frontière des régions de Donetsk et Dnipropetrovsk et plus au sud dans la région de Zaporijjia.

En 2026, la Russie ne progresse plus que de 11 km2 par mois sur l'ensemble du front , un total très faible par rapport aux années précédentes : 300 km2 par mois en 2024, et 400 en 2025. Cela représente moins de 40 hectares (la superficie de la place Tiananmen de Pékin) par jour.

Moscou contrôle plus de 19 % du territoire ukrainien. Parmi ces zones occupées, environ 7 des 19 % correspondent à la Crimée et à des secteurs du Donbass déjà sous contrôle des séparatistes prorusses avant février 2022.

Les estimations de l'ISW excluent les avancées revendiquées côté russe mais ni confirmées ni infirmées par cet institut qui travaille avec le Critical Threats Project (émanation de l'American Enterprise Institute ou AEI), autre centre de réflexion américain spécialisé dans l'étude des conflits.