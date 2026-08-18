HRS retrouve du crédit auprès de TP Icap Midcap

HRS bouge peu à la Bourse de Paris (-0,15%, à 1,298 euro) après une note de TP Icap Midcap globalement positive sur le spécialiste de la production en série de stations clés en mains de ravitaillement en hydrogène de grandes capacités.

Alors que la recommandation et l'objectif de cours étaient placés sous revue, les analystes sont désormais à conserver, avec une cible de 1,45 euro. Un changement dû à la suite de la récente séquence d'annonces que les analystes jugent positive.

TP Icap Midcap rappelle que le 6 juillet, Hydrogen Refueling Solutions avait annoncé ne disposer que d'un horizon de trésorerie ne dépassant pas septembre 2026. Depuis, HRS a dévoilé deux opérations destinées à étendre cet horizon : la signature d'une promesse de vente portant sur son siège de Champagnier dans l'Isère, et la mise en place d'une ligne de financement obligataire.

Dans le détail, les analystes estiment que l'opération concernant le siège, valorisée pour un montant estimé de 22-25 millions d'euros, génèrerait, si elle était conclue, près de 10 millions d'euros de produit net à sa finalisation attendue au quatrième trimestre, post-remboursement de 14 millions d'euros de dette associée. Elle permettrait en outre à HRS de conserver l'usage de son outil industriel via un bail de longue durée et repousserait l'horizon de trésorerie au-delà de 2027.

En parallèle, HRS a annoncé une ligne obligataire de 2 millions d'euros, un refinancement bancaire en cours de négociations et le recouvrement des créances auprès de trois clients.