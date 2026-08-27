HP recule alors que la baisse des livraisons d'ordinateurs personnels éclipse les résultats supérieurs aux prévisions du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août -

** Le titre du fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes HP

HPQ.N recule de 8,27 % à 28 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse

** La baisse des livraisons d'ordinateurs et la contraction des marges ont éclipsé les résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre et ses prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

** Alors que le chiffre d’affaires unitaire des PC a progressé de 18 % au troisième trimestre, les livraisons ont reculé de 16 %, HP s’étant concentré sur des PC dotés d’IA plus onéreux; la marge d’exploitation de ce segment s’est réduite en raison de la hausse des coûts des matières premières et des puces mémoire

** La société a publié un chiffre d'affaires de 15,7 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 14,38 milliards de dollars, et prévoit un BPA ajusté pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, ces deux périodes ayant bénéficié de remboursements de droits de douane

** Selon J.P. Morgan, les investisseurs devraient rester prudents face aux fortes pressions sur les coûts à l’approche de l’exercice 2027, car ces difficultés pourraient alimenter les inquiétudes quant à la pérennité de la récente vigueur du marché des PC, alors que le cycle de mise à niveau vers Windows 11 devrait ralentir au cours des prochains trimestres

** Sur 19 courtiers, 2 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 11 « conserver » et 6 « vendre » ou moins; leur objectif de cours médian est de 25 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 37 % depuis le début de l’année