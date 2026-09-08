Howmet recule après l'annonce de l'accord conclu par GE Aerospace pour le rachat de CPP pour 11,75 milliards de dollars

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(Actualités)

8 septembre - ** L'action du fabricant de pièces aéronautiques Howmet Aerospace HWM.N recule de 7 %à 241 dollars après que le constructeur de moteurs GE Aerospace GE.N a accepté de racheter Consolidated Precision Products , concurrent de HWM

** GE va racheter CPP aux sociétés d'investissement Warburg Pincus et Berkshire Partners pour 11,75 milliards de dollars

** Cette opération pourrait permettre à GE d’exercer un contrôle accru sur une source clé de pièces moulées de précision utilisées dans les moteurs à réaction; elle intervient quelques jours après qu’Elon Musk a fait part de l’ambition de SpaceX

SPCX.O de se lancer dans la fabrication en interne d’aubes et d’ailettes de turbines à gaz

** L'action GE affiche une légère hausse en début de séance

** Le titre HWM pourrait subir des pressions à court terme compte tenu de la décision de GE de s’intégrer verticalement via un concurrent de HWM, même si les résultats financiers de HWM ne devraient pas subir d’impact négatif de la fusion GE/CPP au cours des cinq prochaines années – TD Cowen

** CPP représente aujourd’hui environ 25 % de la demande de profils aérodynamiques de GE et devrait se maintenir à ce niveau d’ici 2030, l’objectif étant d’être complémentaire et non de se substituer aux autres fournisseurs d’aubes et de pales – Jefferies

** Le cours-cible médian des 24 courtiers couvrant GE s’établit à 400 dollars, tandis que celui des 23 courtiers couvrant HWM est de 335 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, GE affiche une hausse de 5 % et HWM de 22 %