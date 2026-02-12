Howmet prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour le premier trimestre grâce à une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire du directeur général au paragraphe 5, les chiffres trimestriels aux paragraphes 6 & 8, le contexte au paragraphe 7)

Howmet Aerospace HWM.N a annoncé jeudi un bénéfice pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, le fabricant de pièces moulées et de fixations pour l'aéronautique ayant bénéficié de la forte demande de l'industrie pour les avions et les pièces détachées.

Les actions de la société ont augmenté de 3,5 % dans les échanges avant la cloche.

La forte demande de voyages de la part des passagers a incité les compagnies aériennes à agrandir leur flotte, ce qui a entraîné une hausse de la production des constructeurs d'avions, alors même qu'une pénurie d'appareils fait que les vieux jets restent en service plus longtemps. Les fabricants de moteurs et autres fournisseurs jonglent avec des demandes concurrentes d'assemblage de nouveaux avions et de maintenance des flottes existantes.

Le producteur de pièces pour Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA prévoit un bénéfice ajusté pour le premier trimestre 2026 entre 1,09 et 1,11 dollar par action, au-dessus de l'estimation des analystes de 1,02 dollar, selon les données compilées par LSEG.

"La croissance du chiffre d'affaires s'est accélérée au quatrième trimestre 2025 pour atteindre 15% en glissement annuel, reflétant une croissance saine des marchés de l'aérospatiale commerciale, de l'aérospatiale de défense et des turbines à gaz", a déclaré le directeur général John Plant.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 2,17 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,13 milliards de dollars.

Howmet, basée en Pennsylvanie, a accepté à la fin de l'année dernière de racheter à Stanley Black & Decker SWK.N le fabricant de fixations aéronautiques Consolidated Aerospace Manufacturing pour un montant d'environ 1,8 milliard de dollars en numéraire.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, Howmet a enregistré un bénéfice ajusté de 1,05 $ par action, contre 74 cents il y a un an. Les analystes estimaient le bénéfice à 97 cents par action.