(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Albemarle, secteur de la publicité, Grab Holdings, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,30% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq. .IXIC :

* MCDONALD'S MCD.N - La chaîne de restauration rapide a publié mercredi des ventes comparables mondiales et un bénéfice supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre, grâce à ses promotions et campagnes marketing, ainsi qu'à la forte demande en Australie et en Grande-Bretagne.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O a fait état mercredi d'une marge brute trimestrielle ajustée inférieure aux estimations, le fournisseur d'équipements réseau étant confronté aux conséquences de la hausse des prix des puces mémoire. L'action abandonne 8% en avant-Bourse.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O - Le Département américain du Commerce a annoncé mercredi avoir conclu un accord à hauteur de 252 millions de dollars avec le groupe pour avoir exporté illégalement du matériel de fabrication de puces électroniques vers le fabricant chinois de puces électroniques Semiconductor Manufacturing International Corp. Le titre Applied Materials perd 1% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N constate d'énormes améliorations en matière de qualité dans sa chaîne d'approvisionnement d'avions commerciaux au cours des deux dernières années, a déclaré mercredi un dirigeant du constructeur aéronautique américain.

* BIRKENSTOCK BIRK.N a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, la prudence des consommateurs et la demande inégale dans certaines régions ayant pesé sur les ventes globales.

* SECTEUR DE LA PUBLICITÉ - La plateforme de marketing APPLOVIN APP.O chute de 4,8% en avant-Bourse dans un contexte d'intensification de la concurrence sur le marché de la publicité, malgré un quatrième trimestre meilleur que prévu sur fond de forte demande pour ses services publicitaires et ses outils basés sur l'IA. Dans une note JPMorgan écrit que "META

META.O est la seule plateforme qui, selon nous, a du mérite, et l'action AppLovin restera probablement sensible à toute augmentation des dépenses de Meta".

* GRAB HOLDINGS GRAB.O - La société technologique singapourienne a annoncé mercredi une prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 inférieure aux attentes de Wall Street, signe d'un ralentissement de la croissance de ses activités principales (VTC et livraisons) dans un contexte d'incertitude économique persistante pour les consommateurs.

* ALBEMARLE ALB.N cède 2,3% en avant-Bourse après les résultats médiocres au titre du quatrième trimestre publiés par premier producteur mondial de lithium dont l'une des usines en Australie sera mise à l'arrêt.

