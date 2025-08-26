 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Horizon Bancorp progresse après que KBW l'a relevé à "surperformer"
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 19:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la banque régionale Horizon Bancorp HBNC.O augmentent de 2,9 % à 16,12 $ après que le courtier KBW ait relevé la note de "market perform" à "outperform"

** KBW relève également son estimation de prix de 18 à 19 dollars, soit une hausse de 21,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage considère la récente levée de fonds de HBNC, le repositionnement des titres et la réduction du bilan comme les dernières étapes d'une série d'actions entreprises par la direction au cours des 18-24 derniers mois pour générer un modèle de croissance stable ** La semaine dernière, HBNC a levé 90 millions de dollars en vue d'un réaménagement potentiel de son bilan

** KBW estime que si l'augmentation de capital de HBNC n'a pas été bien accueillie par certains investisseurs dans un premier temps, les avantages à long terme d'une rentabilité accrue et d'un bilan plus sain feront grimper les actions

** 4 des 6 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 19 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action HBNC a baissé de 2,8 % depuis le début de l'année

