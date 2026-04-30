HOPIUM : HOPIUM - Résultats annuels 2025 et orientation stratégique 2026

Saint-Bonnet-de-Mure, le 30 avril 2026 à 18h30, HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI ) annonce la publication des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, arrêtés et approuvés par le Conseil d'Administration réuni le 28 avril 2026 sous la Présidence de M. Pascal Ghoson.

Première vente d'un système maritime et un résultat net porté par le plan de redressement approuvé en 2025

La Société affiche pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 un chiffre d'affaires de 0,2 M€ contre 0,0 M€ pour l'exercice précédent, le chiffre d'affaires a été réalisé avec K-Challenge dans le cadre de la fourniture d'un système 200 kW pour la propulsion d'un bateau prototype.

Le résultat net de l'exercice est positif à 12,1 M€ contre -10,5 M€ en 2024, il est principalement impacté notamment par :

Des produits d'exploitation de +10,1 M€ liés à l'abandon de créances dans le cadre du plan de redressement validé le 21 mars 2025 (0,0 M€ en 2024) ;

Des charges d'exploitation de -7,3 M€ en amélioration de 0,9M€ par rapport à 2024 ; et

Des produits financiers de +9,2 M€ liés à l'abandon de créances dans le cadre du plan de redressement validé le 21 mars 2025.

Une dette maitrisée et une trésorerie offrant une visibilité sur 4 mois

La dette financière de la société s'établit à 7,0 M€ au 31 décembre 2025 (contre 8,3 M€ par rapport à 2024), et la trésorerie à 1,4 M€ (1,1 M€ en 2024).

Au 31 mars 2026, la situation de trésorerie de la Société était de 1,9 M€ ; la Société dispose par ailleurs d'une tranche de financement restante (Tranche 6 de 2,3 M€ nets) dans le cadre du Contrat OCA signé en février 2025, qui pourra être tirée dès le 31 mai 2026.

La société disposera alors d'une trésorerie suffisante pour financer son activité jusqu'à fin août 2026.

Une feuille de route stratégique pour 2026 visant à transformer la société

Une activité hydrogène à réinventer

Hopium reste convaincu de la pertinence de ses activités autour de la pile à combustible hydrogène et entend demeurer un acteur majeur de la décarbonation.

Néanmoins, en raison du caractère structurellement long des cycles propres au secteur de l'hydrogène, Hopium doit faire évoluer et diversifier son modèle économique ainsi que son approche stratégique afin d'accélérer la création de valeur ; la Société, forte de ses atouts et de son expertise, avance dans les directions suivantes :

Co-développement et partenariats industriels : développement et intégration de systèmes et piles à combustible en s'appuyant sur des partenariats avec des acteurs matures commercialement et industriellement.

développement et intégration de systèmes et piles à combustible en s'appuyant sur des partenariats avec des acteurs matures commercialement et industriellement. Prestation d'ingénierie : offre de solutions de conseil et d'études sur des projets externes : stack, cœur de pile, firmware et calculateurs, outils de simulation et de post-traitement des données, études de composants pour la boucle hydrogène et bancs de tests pour des prestations d'essais.

offre de solutions de conseil et d'études sur des projets externes : stack, cœur de pile, firmware et calculateurs, outils de simulation et de post-traitement des données, études de composants pour la boucle hydrogène et bancs de tests pour des prestations d'essais. Projets spéciaux et systèmes sur-mesure : savoir-faire en projets «?spéciaux?» nécessitant une approche sur-mesure (compétition, prototypes, produits évènementiels, kits pédagogiques etc.), en adéquation avec l'ADN d'Hopium?: performance, haute technicité et réactivité ; et offrant une forte visibilité sur nos solutions.

La croissance externe comme accélérateur

La réorientation du business model de la Société s'appuiera également sur des opérations de croissance externe permettant à Hopium d'accélérer son développement commercial et d'accéder à de nouveaux marchés, de renforcer ses positions technologiques et de développer son savoir-faire industriel.

La société étudie d'ores et déjà activement différentes opportunités qui valident des critères de performance opérationnelle, managériale et financière.

Un projet de modification du plan de redressement en cours de finalisation

La société travaille activement avec Atlas, son financeur de référence pour sécuriser une ligne de financement complémentaire lui permettant de mettre en place son nouveau plan stratégique et d'assurer sa pérennité d'exploitation.

Dans l'hypothèse où la mise en place de cette ligne de financement ne se concrétiserait pas, le principe de continuité d'exploitation serait remis en cause.

La Société communiquera rapidement sur les modalités et le calendrier de la modification de son plan de redressement (adopté par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 21 mars 2025) et sur sa feuille de route stratégique soutenant ce plan modifié.

Thomas Picquette, Directeur Général d'Hopium déclare : « L'exercice 2025 constitue une étape structurante dans la trajectoire d'Hopium, marquée par la validation de son plan de continuation ainsi que par la réalisation d'une première vente de système, dont l'installation et les tests en conditions réelles interviendront prochainement. La nouvelle Direction entend poursuivre cette dynamique en capitalisant sur l'atout majeur de la société : l'expertise et l'engagement de ses équipes. Dans cette perspective, un travail de repositionnement stratégique est activement mené afin de faire évoluer Hopium vers un modèle plus agile, adapté à un secteur encore en phase de maturation. Par ailleurs, l'accélération du développement par croissance externe constitue un levier prioritaire, activé dès à présent, avec pour objectif d'atteindre plus rapidement un niveau de rentabilité durable et de sécuriser la pérennité des activités. Enfin, cette feuille de route s'inscrit dans une logique de collaboration étroite avec l'ensemble de l'écosystème du Groupe, notamment à travers la validation d'un nouveau plan de continuation, destiné à doter Hopium des moyens nécessaires à la réalisation de ses ambitions. »

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Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025 Hopium annonce la mise à disposition de son Rapport Financier Annuel sur son site internet. Le Rapport Financier complet est disponible dans la section « Investisseurs ».

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, Hopium vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

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Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

hopium@aelium.fr