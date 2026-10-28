 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Honeywell Aerospace en hausse après avoir corrigé à la hausse ses prévisions de trésorerie disponible
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 23:55

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La société corrige la limite supérieure de sa fourchette prévisionnelle de flux de trésorerie disponible, la faisant passer de « 1,4 milliard de dollars » à « 1,5 milliard de dollars » dans le deuxième point)

28 octobre - ** L'action Honeywell Aerospace

HONA.O progresse de 4,5% à 185 dollars en séance prolongée

** Le fabricant de moteurs d’avion, de pièces détachées et de systèmes de défense prévoit pour le second semestre 2026 un flux de trésorerie disponible compris entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1 à 1,5 milliard de dollars

** HONA annonce également le versement de son premier dividende trimestriel en espèces, à hauteur de 40 cents par action ordinaire

** La société prévoit que le bénéfice par action ajusté pro forma sur une base autonome pour l’exercice 2026 s’élèvera à 7,85 à 8 dollars par action, contre une prévision antérieure de 7,60 à 7,90 dollars par action

** HONA affiche au troisième trimestre un flux de trésorerie disponible de 500 millions de dollars; son résultat net progresse de 13% en glissement annuel pour s'établir à 737 millions de dollars

** Six des 17 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et 11 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 192,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de mardi, l'action HONA avait perdu 16% depuis son introduction au Nasdaq en juin

Valeurs associées

HONEYWELL AEROSP
177,0300 USD NASDAQ +5,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,57 +0,20%
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Or
4 048,81 -0,12%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank