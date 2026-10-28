Honeywell Aerospace en hausse après avoir corrigé à la hausse ses prévisions de trésorerie disponible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La société corrige la limite supérieure de sa fourchette prévisionnelle de flux de trésorerie disponible, la faisant passer de « 1,4 milliard de dollars » à « 1,5 milliard de dollars » dans le deuxième point)

28 octobre - ** L'action Honeywell Aerospace

HONA.O progresse de 4,5% à 185 dollars en séance prolongée

** Le fabricant de moteurs d’avion, de pièces détachées et de systèmes de défense prévoit pour le second semestre 2026 un flux de trésorerie disponible compris entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1 à 1,5 milliard de dollars

** HONA annonce également le versement de son premier dividende trimestriel en espèces, à hauteur de 40 cents par action ordinaire

** La société prévoit que le bénéfice par action ajusté pro forma sur une base autonome pour l’exercice 2026 s’élèvera à 7,85 à 8 dollars par action, contre une prévision antérieure de 7,60 à 7,90 dollars par action

** HONA affiche au troisième trimestre un flux de trésorerie disponible de 500 millions de dollars; son résultat net progresse de 13% en glissement annuel pour s'établir à 737 millions de dollars

** Six des 17 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et 11 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 192,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de mardi, l'action HONA avait perdu 16% depuis son introduction au Nasdaq en juin