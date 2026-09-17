Holtec Nuclear suspend son projet d'introduction en Bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources dans le titre et le paragraphe 1, ajout de détails dans les paragraphes 2 et 10)

Holtec Nuclear a suspendu son projet d'introduction en Bourse aux États-Unis en raison des conditions du marché, a annoncé mercredi cette entreprise spécialisée dans les technologies nucléaires.

L'entreprise, basée à Camden, dans le New Jersey, a déclaré qu'elle continuerait à évaluer le calendrier de l'introduction en Bourse, sans toutefois donner de date précise.

L'entreprise de technologie nucléaire devait faire la une de la première semaine complète de la période d'automne, traditionnellement l'une des plus chargées en matière de nouvelles introductions en Bourse.

Holtec cherchait à lever jusqu’à 900 millions de dollars en proposant 50 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 18 dollars chacune lors de son introduction en Bourse, dont le prix devait être fixé jeudi.

Cette suspension constitue le dernier revers en date pour les émetteurs du secteur nucléaire, dont les actions ont connu une période difficile ces derniers mois.

Standard Nuclear STDN.N , qui a fait son entrée en Bourse en juillet après avoir revu à la baisse son introduction aux États-Unis, a vu son titre chuter de 20,6% par rapport au prix d’offre à la clôture de mercredi.

Le fabricant de réacteurs nucléaires X-Energy XE.O , qui est entré en Bourse en avril, se négocie à un cours inférieur de 36,7% à son prix d'introduction.

Fondée en 1986 par Krishna Singh, Holtec est spécialisée dans des domaines tels que le transfert de chaleur et les composants de réacteurs, le stockage du combustible usé et le démantèlement des centrales nucléaires.

L’entreprise développe également des petits réacteurs modulaires (SMR), dont les deux premières unités devraient être déployées sur son site de Palisades.

C’est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de cette suspension.