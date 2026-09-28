 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hoffmann Green signe un partenariat avec aquitanis pour accélérer l’intégration de ciments 0% clinker dans les projets d’habitat et d’aménagement en Nouvelle-Aquitaine
information fournie par Boursorama CP 28/09/2026 à 08:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 28 septembre 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec aquitanis, Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole, opérateur urbain et social engagé dans la transformation durable des territoires.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
3,930 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TECHNIP ENERGIES NV : Retour possible sur les supports
    TECHNIP ENERGIES NV : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 28.09.2026 08:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • EURONEXT NV : L'indécision domine
    EURONEXT NV : L'indécision domine
    information fournie par TEC 28.09.2026 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.09.2026 08:12 

    * REXEL RXL.PA a annoncé vendredi l'acquisition de GCG, une plateforme spécialisée dans les infrastructures aux Etats-Unis, pour environ 1,4 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros). * SECTEUR DU LUXE - Le groupe de luxe italien Armani est disposé à envisager ... Lire la suite

  • SOPRA : Attendre un test du support
    SOPRA : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 28.09.2026 08:12 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,33 +0,52%
HAFFNER ENERGY
0,77 0,00%
Or
4 173,35 -2,66%
CAC 40
8 077,8 0,00%
2CRSI
29,08 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank